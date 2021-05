Pa Ti di Baby K con Omar Montes sarà il nuovo tormentone estivo? La regina delle hit dell’estate torna in radio venerdì 7 maggio, con un brano realizzato in featuring con Omar Montes. Si intitola Pa Ti ed è stato scritto da Baby K.

Pa Ti è un brano dal sapore latino e dal ritmo suadente e incalzante racconta il dialogo tra due innamorati che vivono con intensità la loro relazione e si interrogano a vicenda sulla sincerità dei loro sentimenti.



Pa Ti segna per Baby K un’altra importante collaborazione internazionale, che per il nuovo brano estivo sceglie di collaborare con la star Omar Montes. La canzone è già disponibile per il pre-save Spotify, pre-add Apple Music e pre-order su iTunes.

Classe 1988 Omar Montes è un cantante spagnolo e personaggio televisivo molto conosciuto in Spagna in seguito alla partecipazione al Gran Hermano Vip 6 (Grande Fratello Vip) e Supervivientes 2019 (la nostra Isola Dei Famosi). Inoltre ha fatto chiacchierare per la sua relazione con Isa Pantoja, figlia adottiva di Isabel Pantoja. Come cantante, grande successo hanno avuto i singoli Alocao, Prendío (Remix) e La Rubia (Remix 2), certificati oro e platino in Spagna.

Per Omar Montes, la partecipazione al singolo Pa Ti di Baby K rappresenta l’occasione per raggiungere il pubblico italiano e farsi conoscere dai fan dell’artista e dagli ascoltati della penisola.

Al rilascio del brano mancano ormai solo pochi giorni: Pa Ti sarà disponibile in rotazione radiofonica e in digital download negli store digitali da venerdì 7 maggio e ha tutta l’aria di preannunciarsi come prossimo tormentone estivo.