Non scopriamo oggi Google Pay, diventato ormai un’istituzione per i pagamenti mobile, ma anche per quelli desktop. Il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha fatto sapere, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, che il sistema di pagamenti digitali riceverà presto un altro miglioramento. Il tasto Google Pay verrà aggiornato con le informazioni relative alla carta del proprietario, incrementando del 3.6% le conversioni.

La visualizzazione di dati dettagliati, ovvero del tipo di carta (in riferimento al circuito cui appartiene) e delle ultime quattro cifre, permette all’utente di ricordare che ha già provveduto a salvare una carta di pagamento nel proprio account Google, invogliandolo ad utilizzare il sistema di pagamento. Si tratta semplicemente di provvedere alla configurazione di un metodo di pagamento abilitato nel proprio account Google, cosa che molti di voi avranno già fatto da un pezzo (Google Pay è sempre più utilizzato, anche per i pagamenti digitali tramite i dispositivi indossabili compatibili): a tutto il resto penserà il portale su cui intenderete effetuare il vostro acquisto. Gli sviluppatori che intendono implementare il nuovo tasto del colosso di Mountain View nei propri portali avranno a disposizione uno strumento dedicato di configurazione per la visualizzazione di un’anteprima con le varie opzioni tra cui poter scegliere (come nel caso del colore dello sfondo, se bianco o nero, del tipo di tasto, se di acquisto, donazione o altro, la lingua e le dimensioni).

Il nuovo tasto Google Pay potrebbe presto esordire sui vari siti che vendono prodotto e servizi di ogni genere, rendendosi così sempre più familiare agli acquirenti (con l’obiettivo di farsi preferire come sistema di pagamento tra quelli disponibili). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.