Il Volo all’Arena di Verona nel 2022: sono stati posticipati i concerti in programma per il 2020 e poi rimandati all’estate 2021. Adesso l’intero tour 10 Years – Live viene spostato ancora, al prossimo anno.

Il Volo all’Arena di Verona nel 2022 terrà i concerti inizialmente in programma per il 29 e per il 30 agosto di quest’anno. Le date di recupero sono quelle del 3 giugno 2022 (recupero del concerto del 29 agosto 2021) e del 4 giugno 22 (recupero del concerto del 30 agosto 2021).

Sono posticipati anche i concerti in programma nei palasport della penisola e al Teatro Antico di Taormina. Le nuove date verranno comunicate entro il 15 maggio. Sia per i concerti all’Arena di Verona che per quelli al Teatro Antico e nei palazzetti dello sport, restano validi i biglietti precedentemente acquistati e già in possesso dei fan che consentono l’ingresso nelle medesime location.

Nello specifico, sono da considerare posticipati al prossimo anno i concerti de Il Volo in programma al Teatro Antico di Taormina per il 4 e il 5 settembre 2021 ma anche quelli attesi al Pala Alpitour di Torino il 16 ottobre, al Palazzo dello Sport di Roma il 20 ottobre e al Mediolanum Forum di Assago, Milano il 23 ottobre.

Le nuove date de Il Volo all’Arena di Verona nel 2022:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

Entro il 15 maggio 2021 verranno comunicate le nuove date di recupero relative a questi concerti:

4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina

5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina

16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino

20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma

23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano