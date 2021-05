Arrivano oggi 4 maggio le prime indicazioni ufficiali per quanto riguarda i Samsung Galaxy pronti a ricevere l’aggiornamento mensile, con alcune indicazioni che vanno al di là del periodico intervento da parte del produttore coreano. In un contesto del genere, infatti, sarebbe il caso di partire dal Samsung Galaxy S8, che come riportato con un articolo specifico in mattinata a questo punto si appresta ad abbandonare definitivamente il gruppo del modelli che rientrano nel piano di sviluppo software. Dunque, addio a nuovi upgrade, salvo quelli di emergenza.

Cosa cambia per i Samsung Galaxy con aggiornamento di maggio

Secondo le informazioni riportate da SamMobile, ci sono almeno 23 problemi specifici risolti dal produttore asiatico per i proprio Samsung Galaxy. Stiamo parlando, dunque, di anomalie che coinvolgono in modo specifico questi prodotti, a partire dall‘installazione arbitraria di app in Knox Core, il bypass dell’autenticazione in S Secure, il reindirizzamento Intent in Secure Folder e altro ancora. Insomma, vale la pena procedere nel più breve tempo possibile

Cosa dobbiamo aspettarci in termini di tempistiche? L’ultimo aggiornamento mensile concepito per i Samsung Galaxy è ora in fase di implementazione sui dispositivi compatibili, ma non è detto che arrivi a tutti. Ad esempio, chi rientra nel programma delle patch trimestrali ha più probabilità di altri di restare fuori. Aspettatevi che la maggior parte dei dispositivi riceva nelle prossime settimane. Staremo a vedere chi risponderà all’appello in questo frangente, soprattutto tra i device meno recenti.

Per il resto, la patch di maggio porta una manciata di nuove correzioni per le vulnerabilità di sicurezza. Staremo a vedere se i feedback da parte di coloro che riceveranno l’aggiornamento di maggio porteranno alla luce ulteriori indicazioni interessanti per il pubblico italiano. A vostro avviso, quali problemi andrebbero risolti con questo pacchetto software?