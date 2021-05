Al via dal 4 maggio Hammarvik Amori e altri omicidi su LaF, la serie tv di Camilla Läckberg, la regina del giallo scandinavo che per la prima volta ha scritto un prodotto per il pubblico televisivo.

Con i suoi libri ha venduto oltre 28 milioni di copie in 60 Paesi ed è stata tradotta in 40 lingue, e ciò la rende oggi la sesta scrittrice più letta in Europa. Il suo ultimo romanzo edito in Italia è Ali d’argento. Gelosia e avidità, ma anche bullismo e violenza domestica, sono le tematiche principali di Hammarvik – Amori e altri omicidi, già ribattezzata “la Big Little Lies svedese”, perché riesce a unire l’elemento noir alla soap opera.

La trama segue le vicende dell’agente di polizia Johanna Strand (Disa Östrand), di ritorno nella sua città natale, Hammarvik, per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di restare solo per pochi giorni naufraga quando viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel bagagliaio di un’auto in fondo al mare. Da qui parte la sua indagine, che la la riporterà indietro a una tragedia irrisolta di 18 anni prima e a un passato che sperava di essersi lasciata alle spalle. A complicare la situazione, l’arrivo di Danne (Martin Stenmarck), fidanzato d’infanzia di Johanna e ora sposato con la sua ex migliore amica, Pernilla (Linda Santiago).

Hammarvik Amori e altri omicidi è composta da 8 episodi da 50 minuti ciascuno. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Una produzione originale Nordic Entertainment Group (NENT Group), coprodotta da Nordisk Film TV, Film i Väst e la produttrice creativa Charlotte Berlin. Gli episodi sono stati girati nella primavera 2020 a Trollhättan, poi trasmessi in esclusiva in streaming su Viaplay a fine 2020 nei paesi nordici.

L’appuntamento con Hammarvik Amori e altri omicidi è su laF (Sky 135) ogni martedì dal 4 al 25 maggio alle ore 21.10. La serie è disponibile anche on demand su Sky, su Sky Go e su NOW.