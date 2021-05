Arriva anche in Italia l’episodio di Grey’s Anatomy 17×09, in onda su Fox il 4 maggio in prima visione assoluta per l’Italia: si tratta di un capitolo molto particolare di questa stagione della serie, strettamente legato alle conseguenze di quanto accaduto nel settimo episodio.

A innescare la trama di Grey’s Anatomy 17×09 è la perdita di Andrew De Luca, scomparso da eroe sotto gli occhi attoniti dei suoi colleghi di lavoro: questo ennesimo lutto per il Grey Sloan ha avuto un’enorme ripercussione su Teddy, che insieme ad Owen lo aveva operato e apparentemente salvato dalle ferite da arma da taglio riportate dallo specializzando nella caccia alla trafficante di esseri umani Opal.

Il lutto per De Luca in Grey’s Anatomy 17×09 fa esplodere il dolore di Teddy, affetta da una sindrome da stress post traumatico che si manifesta attraverso alcuni dei suoi tratti caratteristici, come gli incubi e la depressione. Un malessere che si inserisce nel già precario contesto della relazione con Owen, ora preoccupato per le condizioni di salute della madre di sua figlia, e nel più generale dolore per la valanga di morti provocata dalla pandemia da Coronavirus, cui tutta questa stagione è dedicata.

Grey’s Anatomy 17×09 è un episodio molto particolare, tutto ambientato al di fuori dell’ospedale e realizzato con effetti speciali che portano lo spettatore nell’inconscio del personaggio della Altman, tra visioni e sogni macabri, che fanno riemergere tutto ciò che nella vita le ha provocato un trauma mai superato, dalla morte della sua compagna Allison nell’attentato alle Torri Gemelle del 2001 fino al rapporto travagliato con Owen e ai suoi timori di non essere all’altezza delle sue ex (Cristina e Amelia). Nell’episodio, diretto dall’attore Kevin McKidd, appare nuovamente Giacomo Gianniotti, il defunto DeLuca, negli incubi di Teddy: si tratta, presumibilmente, dell’ultima apparizione per l’italocanadese nel corso di questa stagione.

Ecco la trama e la recensione di Grey’s Anatomy 17×09 in onda su Fox il 4 maggio.