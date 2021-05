Gilles Rocca eliminato all’Isola dei Famosi 2021 si lascia andare a quello che possiamo definire uno scontro tra titani della televisione, peccato che in entrambi i casi non ci sia molto da dire. Da una parte c’è Gilles Rocca e dall’altra Tommaso Zorzi, i due si sono punzecchiati spesso in queste settimane fino a che ieri sera non è esplosa la bomba con il fonico pronto a puntare il dito sull’influencer al grido di: “A parte il Grande Fratello, cosa hai fatto nella tua vita?”.

Tutto è nato proprio dal tentativo di Gilles Rocca di rispondere alle provocazioni di Tommaso Zorzi e alle critiche fatte ai suoi compagni, anche la scorsa settimana, parlando delle nomination studiate a tavolino. I suoi compagni lo hanno votato per permettergli di tornare a casa e mettere fine a questo strazio sull’Isola e così ieri Tommaso Zorzi ha tirato di nuovo fuori il discorso: “Siete dei gran paracu*i perchè quello che è successo durante le nomination è palese, lampante”.

A quel punto è il fonico che prova a rispondere tirando fuori di nuovo il Grande Fratello Vip 2020 di Tommaso Zorzi e a quel punto scoppia la lite: “Non parlare del mio Grande Fratello, parla della tua Isola” e Gilles Rocca rilancia: “Hai fatto solo quello. Solo like e followers, che cosa hai fatto tu?”. La padrona di casa prova a placare gli animi ma la discussione è ormai partita e a quel punto l’opinionista risponde piccato: “E perché tu cosa hai fatto nella vita, amore mio?! E dai su… alloraaaa… adesso cinema… ma chi sei George Clooney? Meno male che ci sei te! Il viagra del tubo catodico…”.

A quel punto Gilles Rocca, prima di ricevere il videomessaggio da pare della fidanzata, replica: “Io sono un attore, ho vinto il premio Massimo Troisi, ho fatto tanti film importanti, documentari, io vado avanti con le mani, tu con i follower e i like!!!”. A quel punto il verdetto: Gilles Rocca eliminato all’Isola dei Famosi 2021 deve lasciare la Palapa, per fortuna.