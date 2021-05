C’è una novità sul caso di Fedez a processo per presunte lesioni. Nel 2016, il 4 giugno, Federico Lucia aveva partecipato al Nameless Music Festival di Barzio. Il presentatore, il DJ MC Cece, lo aveva accusato di aver ricevuto un pugno a seguito di una battuta.

MC Cece aveva postato tutto sui social. Nell’ultima udienza, tuttavia, le due versioni — quella di Fedez e quella di Cece – sono risultate contrapposte come sempre. Il DJ aveva anche presentato un referto medico dell’ospedale di Lecco dal quale aveva ricevuto una prognosi di 3 giorni, ma le testimonianze contrastanti sono arrivate anche dai testimoni dell’episodio. Fedez, addirittura, aveva querelato per calunnia il suo oppositore e per questo motivo non è mai stata possibile una conciliazione tra le parti.

Dalla parte di MC Cece c’era il discografico serbo Goran Ilic mentre per difendere la posizione di Fedez è intervenuto Fabio Rovazzi. Quest’ultimo si è presentato al Tribunale di Lecco nelle ultime ore e ha negato che il marito di Chiara Ferragni abbia sferrato un pugno contro il DJ. Secondo la sua versione, tra Fedez e MC Cece ci sarebbe stata solamente una lite verbale.

Per il momento sul caso di Fedez a processo per lesioni non si trovano commenti né da parte del rapper né da Rovazzi. Quest’ultimo ha dichiarato: “Con quegli anelli che si ritrova, se ci fosse stata una lite Fedez avrebbe fatto male al DJ”. In passato Rovazzi si è ritrovato indagato a sua volta per falsa testimonianza da parte della Procura di Milano.

Il processo non si è ancora concluso e la prossima udienza è fissata al 5 luglio 2021. La notizia su Fedez a processo si colloca nel bel mezzo della querelle su quanto accaduto al Primo Maggio, un argomento che tocca i vertici Rai, la Lega e ovviamente il ddl Zan e per questo oggetto di analisi e discussione sui social.