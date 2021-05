Migliora il prezzo per Xiaomi Mi Band 5. L’approdo sul mercato dello Xiaomi Mi Band 6 ha fatto sì che in questo periodo su Amazon stiano emergendo offerte davvero molto interessanti che riguardano Mi Band 5, modello dello scorso anno ancora di grandissimo appeal. Quest’oggi vogliamo, a tal proposito, evidenziare proprio la nuova offerta presente su Amazon sul quinto modello delle smartband targate Xiaomi.

Questi braccialetti fitness hanno avuto un grandissimo seguito, tanti utenti hanno deciso di acquistarli, ma il successo maggiore è arrivato proprio dal mondo Xiaomi Mi Band. L’azienda cinese è stata in grado di realizzare un prodotto di estrema qualità ed affidabilità, ma a prezzi molto contenuti che hanno fatto la differenza in campo concorrenziale.

Migliorano le offerte per Xiaomi Mi Band 5

Ecco che allora quest’oggi lo Xiaomi Mi Band 5 può essere tra le vostre mani sborsando la cifra di appena 26 euro e si tratta di una delle offerte migliori mai proposte in questo ultimo periodo da Amazon. Bisogna quindi cogliere la palla al balzo e sfruttare questo super sconto per avere tra le mani lo Xiaomi Mi Band 5, dispositivo che è dotato di un gran numero di funzionalità.

Xiaomi Band 5 Smart Fitness Bracelet Cardiofrequenzimetro,... 【Xiaomi Mi Band 5 Schermo AMOLED a colori reali con più...

【Monitoraggio del sonno intelligente 24 ore su 24, buon sonno...

Situazione prezzo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Band 6, la situazione non è cambiata più di tanto rispetto al nostro report del weekend. Prima però di evidenziare le caratteristiche di rilievo di questa smartband targata Xiaomi, è bene sottolineare come, sempre su Amazon lo Xiaomi Mi Band 6, quindi di ultima generazione, sia presente al costo di 49 euro. Un prezzo leggermente più alto rispetto ai modelli precedenti, ma semplicemente perché può contare su alcune caratteristiche in più.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Ritornando alla variante Xiaomi Mi Band 5, ecco che con 26 euro potrete avere costantemente sotto controllo il vostro battito cardiaco, monitorare la qualità del sonno, conoscere le calorie bruciate durante uno degli undici allenamenti presenti tra le modalità sport professionali, monitorare il periodo del ciclo femminile e poter interagire con lo smartphone grazie alla connettività Bluetooth. Si potrà infatti scattare una foto premendo semplicemente un pulsante sullo Xiaomi Mi Band 5 oppure cambiare una canzone con un tocco. A voi la scelta finale.