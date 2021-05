Elizabeth Olsen sarà la protagonista della serie limitata HBO Max Love and Death, incentrata sull’assassina Candy Montgomery, colpevole di aver ucciso una sua amica, Betty Gore, a colpi di ascia nel 1981. Dietro il progetto c’è Nicole Kidman e David E. Kelly, già produttori di Big Little Lies.

Scritto dallo stesso Kelley e diretto da Lesli Linka Glatter, Love and Death si ispira al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e una raccolta di articoli dal Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie , Part I and II).

La serie ruota attorno a due coppie di chiesa, che si godono la vita familiare in una piccola città in Texas, fino a quando qualcuno decide di movimentare le cose con un’ascia. Prima di commettere l’omicidio, Candy Montgomery era una donna che aveva tutto: una casalinga, moglie devota e madre di due bambini.

Secondo Deadline, dopo il suo ruolo in WandaVision – che potrebbe portarla ad avere la nomination agli Emmy – Elizabeth Olsen è richiestissima, ma alla fine ha scelto il progetto di David E. Kelly per HBO Max. L’attrice riprenderà il ruolo di Wanda/Scarlet Witch nel secondo film di Doctor Strange.

“Questa è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina con un terribile atto di violenza”, ha detto Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max. “Siamo entusiasti di collaborare con David, Lesli, Nicole e Per e siamo incredibilmente fortunati ad avere Elizabeth al centro della nostra storia per far emergere tutti gli strati di Candy che rendono questa storia così indimenticabile”.

“Non possiamo immaginare un’attrice più perfetta per interpretare il ruolo principale di Candy di Elizabeth Olsen”, ha affermato Kevin Beggs, Presidente, Lionsgate Television Group. “Il suo talento, carisma ed energia possono stregare il pubblico come nessun altro. Siamo orgogliosi di collaborare con un team creativo di livello mondiale di Lesli, David e Nicole su questa serie emozionante e intrigante e di portare un’altra proprietà premium entusiasmante ai nostri partner di HBO Max”.