Mai come in questo 4 maggio la “fame” dei fan di sticker WhatsApp può essere soddisfatta. Tutto merito del gran lavoro degli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica che hanno messo a disposizione, tutti insieme, ben 6 nuovi pacchetti di adesivi ufficiali. Non era mai capitata una simile occasione e in molti, nelle prossime ore, non avranno che l’imbarazzo della scelta nel selezionare quanto utile nelle conversazioni singole o di gruppo.

Dopo aver aperto anche la possibilità di importare anche gli sticker da soluzione di terze parti sia per smartphone Android che per iPhone, WhatsApp non vuole di certo essere da meno nell’offerte delle proprie soluzioni “proprietarie”. Per questo motivo, i pacchetti evidenziati in questo aggiornamento saranno disponibili al download direttamente dallo store in app secondo modalità già note ma che andranno precisate per chi non è molto pratico proprio con gli adesivi.

I nomi dei nuovi sticker WhatsApp a disposizione sono i seguenti: Egg And Chup, Realistic Rabbit, Betakkuma 2, Square Cheese’s Daily Life, Woman Cactus e infine A Burdensome Pigeon Named Eagle. Il loro peso unitario varia dagli 1,3 MB ai 3.5 MB. Le soluzioni si focalizzano su un tenero pulcino che esce dall’uovo, su un coniglio e un gatto dalle sembianze umane, sulle avventure di un fetta di formaggio, su un cactus donna e infine su una strana aquila.

Come procedere al download dei nuovi sticker WhatsApp? Come al solito, da qualsiasi chat, basterà andare nella scheda delle emoji ma selezionare, in basso, il simbolo degli adesivi. Subito compariranno quelli utilizzati di recente. Al contrario, per aggiungere le novità, bisognerà andare sul simbolo + in alto a destra e dunque procedere al relativo download di ogni pacchetto preso singolarmente. L’operazione in se prenderà al massimo qualche secondo e le soluzioni saranno subito a disposizione per il loro utilizzo in chat sia singole che di gruppo.