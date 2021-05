La notizia che il pubblico temeva è arrivata: il concerto di J-Ax a Milano non ci sarà. Lo ha annunciato lo stesso Alessandro Aleotti attraverso il suo canale Instagram con un video dedicato ai fan.

Il concerto di J-Ax a Milano, più precisamente al Mediolanum Forum di Assago, era previsto per il 20 giugno 2021 dopo un primo rinvio dal 6 marzo. Il persistere dell’emergenza sanitaria, a questo giro, ha costretto il cantautore a demordere e annullare l’evento.

J-Ax del resto ha da poco fatto sapere di esser guarito dal Covid e di esserne rimasto colpito al punto di aver avuto paura di morire. Nel suo lungo sfogo il rapper di ReAle ha lanciato un’invettiva contro il governo sulla questione del piano vaccinale e sui fondi necessari alla ripartenza, ammettendo di essere stato fortunato perché residente in un’abitazione agevole, al contrario di tanti italiani costretti in spazi decisamente più angusti.

Ancora, Alessandro Aleotti ha scagliato la sua rabbia contro tutti gli organi di disinformazione e contro i no-vax complottisti, una piaga che in molte occasioni ha rallentato il miglioramento della curva dei contagi e dei morti.

Nel messaggio postato su Instagram J-Ax parla direttamente al suo pubblico e si dice mortificato per la scelta drastica, alla quale si è comunque trovato costretto per dovere morale, per la sicurezza di tutti.

Tuttavia Alessandro non perde la speranza e promette che, quando tutto riaprirà, recupererà l’evento e sarà “lo spettacolo più bello della nostra vita”. C’è di più? Sì, perché J-Ax sta preparando nuova musica e presto pubblicherà tutte le novità. Ecco il suo messaggio:

“Vi avevo promesso un grande concerto al Forum. Un live in cui ci saremmo potuti abbracciare e divertire. Questo, però, in sicurezza. Ed è questo il motivo che ha portato il concerto a essere, purtroppo, rimandato tre volte.

Vi avevo promesso anche vi avrei restituito i soldi, piuttosto che trattenerli per date che nessuno in Italia vi può assicurare, oggi, che saranno con certezza rispettate. E quando dico ‘restituito’ intendo che i soldi vi torneranno nei vostri conti, non ci saranno coupon o robe simili tirate su per evitare di ridare indietro il denaro.

Non credo sia corretto per la situazione che ancora tanti, in Italia, stanno vivendo. Credo che anche il prezzo di un biglietto oggi faccia comodo a una famiglia e che se uno ha pagato per vedere me in concerto è giusto che veda me, e non ciò che viene deciso o imposto da una società terza. Mi dispiace di essere arrivato a questo punto, ma non mi piace rischiare la vita degli altri e nemmeno prendere per il c**o nessuno”.