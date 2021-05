I Samsung Galaxy S8 sono stati rilasciati nell’aprile 2017, e pertanto non riceveranno più nuovi aggiornamenti software. Come riportato da ‘SamMobile‘, quattro anni dopo il loro lancio, il colosso di Seul ha rimosso silenziosamente gli ex top di gamma dal suo programma di aggiornamento software (i due telefoni hanno ricevuto upgrade trimestrali nell’ultimo anno). Il produttore asiatico ha adesso staccato la spina agli aggiornamenti software per la serie dei Samsung Galaxy S8, lanciati inizialmente con Android 7.0 Nougat, e passati per due major-release del sistema operativo Android (Android 8.0 è stato rilasciato a febbraio 2018, mentre Android 9.0 a febbraio 2019).

I Samsung Galaxy S8 sono stati i primi telefoni dell’azienda sudcoreana con cornici sottili, un processore da 10nm, Samsung DeX ed una porta USB-C (segnando, a loro modo, un’epoca nel settore smartphone, come la maggior parte di voi lettori di sicuro ricorderà). Il Samsung Galaxy S8 Active ed il Galaxy S8 Lite sono ancora elencati nel programma di aggiornamento software dell’OEM: il primo è stato lanciato nell’agosto 2017 e continuerà a ricevere upgrade trimestrali, mentre il secondo è designato a ricevere aggiornamenti di sicurezza semestrali. La società rilasciava solo due importanti aggiornamenti del sistema operativo Android, anche per i suoi top di gamma. Tuttavia, alcuni mesi fa, Samsung ha annunciato che si preoccuperà di rilasciare tre major-release per i suoi smartphone e tablet di fascia alta, e la maggior parte dei suoi smartphone di fascia media.

Il colosso di Seul ha anche promesso di supportare i suoi telefoni per quattro anni rilasciando puntualmente gli aggiornamenti di sicurezza. Non sappiamo quanto saranno felici di questa notizia i possessori dei Samsung Galaxy S8, anche se siamo sicuri un po’ se l’aspettavano. Tra voi ce ne sono per caso? Lasciate un commento all’articolo per farcelo sapere attraverso il box qui sotto.