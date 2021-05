Ha ricevuto un altro aggiornamento per la sicurezza il Huawei P Smart Z, con numero build 10.0.0.236, contestualmente all’arrivo sul Huawei Mate 20 Lite del pacchetto 10.0.0.278. Parliamo di una release con Android 10 e EMUI 10, che introduce le patch di sicurezza di marzo 2021 (che non sono proprio le ultimissime, andando però in linea con il tipo di dispositivo cui si rivolgono, non proprio di primo pelo). Come riportato da ‘huaweiblog.de‘, non sembrano esserci altre novità a corredo.

L’aggiornamento è in corso di distribuzione in Europa via OTA (Over-The-Air), e quindi ci vorranno pochi giorni prima di vederlo arrivare in Italia. Il P Smart Z è equipaggiato con il processore Kirin 710 (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53), con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Il telefono ha uno schermo IPS LCD da 6.59 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel a 391 ppi ed una fotocamera posteriore doppia con sensori da 16 + 2MP (la fotocamera frontale ha un unico sensore da 16MP). Sono presenti a bordo le connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 con A2DP/LE/aptX, USB Type-C 2.0, NFC e A-GPS/GLONASS. La batteria ha una capacità di 4000mAh.

Il Huawei P Smart Z, per chi non lo ricordasse, è fatto il suo debutto nel luglio 2019, e fra poco compirà i due anni di età. Apprezziamo lo sforzo fatto dal produttore cinese nel tenerlo comunque aggiornato, seppur con le patch di sicurezza di marzo 2021. Tenete presente che l’installazione non cancellerà i vostri dati, di cui sarebbe comunque preferibile effettuare un backup preventivo, e che la percentuale residua della batteria dovrà essere superiore al 50% per poter procedere all’installazione evitando che il telefono si spenga durante il processo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.