A quanto pare The Crown 5 ha trovato la sua Camilla, l’attrice che interpreterà l’eterno amore di Carlo, nonché dal 2005 sua seconda moglie, nelle ultime due stagioni della serie Netflix di Peter Morgan.

La scelta dei produttori di The Crown 5, secondo gli ultimi rumors che arrivano da oltremanica, sarebbe ricaduta su Olivia Williams: al fianco di Dominic West nei panni di Carlo, sarà lei ad interpretare il ruolo di Camilla Parker Bowles negli anni del tumultuoso divorzio dell’erede al trono da Diana e della tragica morte della Principessa nel 1997 a Parigi. Ruolo che assumerà, presumibilmente, anche nella sesta ed ultima stagione del pluripremiato period drama sulla Corona inglese, così come gli altri nuovi membri di un cast tutto rinnovato.

Il nome della Williams si aggiunge a quello degli altri già ufficializzati per The Crown 5: Imelda Staunton è la nuova Regina Elisabetta II dopo Olivia Colman, Jonathan Pryce prende il posto di Tobias Menzies nei panni del recentemente scomparso Principe Filippo, mentre West subentra a Josh O’Connor nei panni di Carlo e l’australiana Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana dopo la sorprendente performance di Emma Corrin nella quarta stagione.

Olivia Williams in The Crown 5 raccoglierà il testimone di Emerald Fennell, fresca di Oscar alla Miglior Sceneggiatura non Originale per Una Donna Promettente di cui è anche regista: l’attrice e sceneggiatrice inglese ha interpretato la Bowles da giovane, nella terza e quarta stagione della serie incentrate sull’amore osteggiato tra Carlo e Camilla.

Mentre si prepara alle riprese di The Crown 5 previste in estate, la Williams è protagonista in questo momento anche di The Nevers, altro period drama ma dal registro fantasy: la serie racconta di un gruppo di donne d’età vittoriana che sviluppano abilità sovrumane e finiscono per assumere una missione che potrebbe cambiare il mondo. In Italia la serie è in onda su Sky Atlantic, il lunedì sera, in prima visione e in contemporanea con gli Usa.