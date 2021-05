Netflix svela la data d’uscita di Summertime 2, seconda stagione del teen drama tratto dall’opera letteraria Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia.

La data è stata annunciata con un teaser trailer. Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –, Summertime 2 debutterà il prossimo 3 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

A far da colonna sonora al teaser c’è l’inedito L’ultima notte, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per la serie tv, da oggi disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, presente nella colonna sonora con il suo stile autentico, è inoltre protagonista di un cameo all’interno della stagione corrente.

Nel cast, i protagonisti della prima stagione: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Pinero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti il pubblico ritroverà Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

Questa la sinossi di Summertime 2:

Quante cose possono succedere in un anno? Molte, soprattutto quando si è giovani come i protagonisti di Summertime. L’estate è tornata, Summer, Edo e Sofia superano l’esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l’estasi di un sentimento che dall’essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un’emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide.

Ecco il teaser trailer che svela la data d’uscita di Summertime 2:

Qui invece la locandina della seconda stagione: