Il guardaroba di Emily in Paris 2 era già pronto da un po’, ma il primo ciak è stato battuto solo ai primi di maggio. Lily Collins è pronta a tornare sui tacchi a spillo per le vie di Parigi per la seconda stagione della serie di cui è protagonista e produttrice esecutiva.

Emily in Paris 2, creata e prodotta da Darren Star, è stata annunciata da Netflix lo scorso novembre, dopo l’incredibile successo dei primi 10 episodi e un finale aperto che preannunciava un sequel. Il primo capitolo della comedy è stato visto da 58 milioni di famiglie nei primi 28 giorni dopo il lancio, il 2 ottobre scorso. E a sorpresa, tra molte polemiche, la serie è stata anche in corsa per i Golden Globes.

L’annuncio della produzione di Emily in Paris 2 è stato affidato ad un video che raccoglie i contributi di tutto il cast della prima stagione, confermato nei nuovi episodi, di ritorno sul set.

Lily Collins ha annunciato l’inizio delle riprese di Emily in Paris 2 con una dichiarazione che sottolinea come la leggerezza della serie sia stata un valore aggiunto in un momento cupo e drammatico come quello segnato dalla pandemia.

Come attrice, artista e creativa, il dono più significativo è entrare in contatto con le persone attraverso la tua arte in qualche modo. È un onore essere associata a un progetto che ha fornito alle persone il sollievo tanto necessario durante un periodo difficile in cui tutti erano alla ricerca di un motivo per sorridere e ridere. Non solo interpretare Emily mi ha insegnato di più su me stessa, ma anche sul mondo che mi circonda. Non potrei essere più felice di tornare a Parigi per la seconda stagione per approfondire quelle lezioni, continuare a crescere e imparare ancora di più su questa bellissima città e su tutti i suoi personaggi insieme ad Emily.

Lo showrunner di Emily in Paris 2 ha commentato l’inizio della produzione della seconda stagione sottolineando il valore aggiunto che l’ambientazione tutta parigina ha conferito alla storia e alla sua messa in scena.

Fin dall’inizio abbiamo sempre voluto creare questa bellissima visione cinematografica di Parigi. Il momento dell’uscita della serie è stato fortuito per noi tutti poiché in tutto il mondo sono stati in grado di diventare viaggiatori in poltrona e vivere indirettamente attraverso il nostro cast. Non potremmo essere più orgogliosi e siamo entusiasti di portare più gioia ai nostri fan mentre iniziamo la produzione della seconda stagione.

What a plaisir to be back in Paris : la production d’Emily In Paris saison 2 a commencé ! pic.twitter.com/HBBDIwZb9B — Netflix France (@NetflixFR) May 3, 2021

Nelle ultime settimane la costumista della serie Marilyn Fitoussi aveva mostrato su Instagram l’infinito guardaroba di Emily in Paris 2, una distesa enorme di costumi e accessori che è l’altro valore aggiunto della serie oltre al fascino indiscusso di Parigi.