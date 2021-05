Prime prove sui strada per Harmony OS, il sistema operativo proprietario di Huawei e concorrente di Android. Nei giorni scorsi è stata reda possibile la terza beta privata della versione 2.0 della soluzione software, destinata ad una ristretta cerchia di esperti. Questi ultimi hanno iniziato a condividere dettagli interessanti sull’esperienza maturata e le prime indicazioni sembrano essere abbastanza positive.

Attualmente gli smartphone beneficiari della closed beta di Harmony OS sono solo i modelli Huawei Mate 40 e il pieghevole Mate X2. Proprio sul dispositivo foldable, il tipster Digital Chat Station molto attivo su Weibo ha condotto una serie di prove, soprattutto in sessioni di gaming lunghe e interessanti.

I test sono stati condotti sui titoli King of Glory e Peace Elite HDR e di contro al Huawei Mate X2 equipaggiato con Harmony OS è stato preso in considerazione un Huawei Mate 40 Pro con a bordo Android 11 e naturalmente EMUI 11. Il primo aspetto che è venuto fuori è stato abbastanza sorprendente: le prestazioni e le performance del device con la soluzione proprietaria a bordo sono state migliori di quelle della controparte che si affida alla soluzione di Google. Quello che poi va messo in particolare rilievo è che proprio il Mate X2, nonostante il suo grande schermo, ha mostrato anche maggiore durata dell’autonomia. Insomma, gli sviluppatori starebbero lavorando proprio nella direzione giusta per garantire la migliore esperienza software possibile ai propri clienti.

Manca davvero poco al lancio di Harmony OS in via definitiva. Durante il mese di giugno di certo verrà presentata la serie Huawei P50 che dovrebbe avere a bordo proprio la nuova soluzione di default. Immediatamente non mancherà almeno la disponibilità di una beta pubblica almeno per gli smartphone già lanciati e appena citati e a seguire per diversi altri telefoni (come ad esempio i Huawei P40).