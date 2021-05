Purtroppo le vie delle truffe sono infinite: un nuovo SMS gruppo ISP che usurpa il nome di Intesa Sanpaolo ma che non ha proprio nulla a che vedere con l’istituto bancario è ora in circolazione. Ci troviamo, in effetti, al cospetto dell’ennesimo tentativo di raggiro con modalità simili negli ultimi mesi a cavallo trail 2020 e il 2021.

Impossibile non allertare gli italiani anche del nuovo pericolo all’orizzonte perché, come al solito. costruito davvero bene. Come visibile nel tweet di chiusura articolo, il messaggio sembra essere inviato direttamente da Banca Intesa ma così non è. La nuova formula dei truffatori è la seguente: si fa riferimento al contratto con l’istituto limitato per problemi di sicurezza. Dunque appare l’invito a provvedere ad un aggiornamento dell’accordo stipulato su un URL che porta il riferimento alla direttiva dati destinata all’utente. Naturalmente il collegamento ipertestuale non veicola l’utente sul sito ufficiale della banca, semmai sul suo clone tanto simile quanto pericoloso.

Il fatto che il nuovo SMS Gruppo ISP sia del tutto fake è stato ribadito dalla stesso istituto. In particolar modo, lo staff social della banca invita, ancora una volta, i suoi clienti a non dare alcun seguito ai messaggi, di certo non visitare il link in esso contenuto e magari cestinare la nota. Qualsiasi informazione su come proteggersi dai tentativi continui di phishing è disponibile nella sezione “Sicurezza” del sito Banca Intesa.

Purtroppo questo non sarà l’ultimo degli SMS Gruppo ISP visto il perdurare della campagna di phishing a nome dell’istituto. Gli italiani farebbero bene a non prestare alcuna attenzione a qualsiasi comunicazione giungerà nelle prossime settimane via messaggio con sembianze identiche o molto simili a quelle fin qui proposte. Senza ombra di dubbio si tratterà dell’ennesimo tentativo di raggiro pericoloso. L’istituto non proverà mai a contattare i suoi clienti via messaggio telefonico.