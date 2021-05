Di recente Huawei ha rilasciato un aggiornamento software per il Huawei Watch Fit, che porta con sé nuove funzionalità come la fase lunare, le schede meteorologiche ed il miglioramento della precisione circa il risultato del monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Nelle ultime ore, il colosso di Shenzhen ha iniziato a distribuire il medesimo aggiornamento anche per gli utenti di Huawei Watch Fit in Europa, regalando una migliore esperienza utente ai possessori di questo wearable. Tale update risulta fondamentale per le novità del software; la versione del firmware corrisponde al numero 1.0.4.26. Di seguito ecco il changelog relativo alla smart-band.

Gli ultimi dettagli associati all’aggiornamento software del Huawei Watch Fit vedono l’aggiunta di informazioni nell’app relativa al meteo sulla fase lunare e l’ottimizzazione per la misurazione della SpO2 per il miglioramento dei risultati di precisione. Affinché l’orologio venga aggiornato correttamente, occorre che la batteria sia almeno al 20% di autonomia. L’update richiederà circa 20 minuti. Il tempo effettivo utile può cambiare a seconda del modello dello smartphone. Dunque, bisogna attendere alcuni minuti dopo che l’aggiornamento è stato completamente trasferito sul dispositivo per assicurarvi che sia del tutto installato. Controllate che la connessione Bluetooth sia stabile durante l’aggiornamento e riprovate se non dovesse andare a buon fine. Per gli utenti Android, assicuratevi di scaricare l’ultima versione di Huawei Health dall’App Gallery. Per utenti iOS, invece, scaricate l’ultima versione di Huawei Health dall’App Store.

Per poter aggiornare il vostro Huawei Watch Fit alla versione più recente, occorre collegare il fitness tracker allo smartphone utilizzando l’app Huawei Health; aprite l’app e cliccate su ‘Dispositivi’, dopodiché selezionate il nome del device e selezionate la voce ‘Aggiornamento firmware’, seguendo le istruzioni sullo schermo per proseguire con l’aggiornamento dell’indossabile. Ricordiamo che l’update è in fase di distribuzione anche in Europa e che il roll-out per i dispositivi mobili di Huawei avviene tramite l’app.