Si fa molta cattiva informazione oggi 3 maggio, a proposito della canzone “Faccio brutto” di Fedez. Una frase del testo, estrapolata dal contesto della canzone, sembra infatti mettere in evidenza un approccio omofobo da parte dell’artista. Almeno per quanto riguarda una fase particolare della sua carriera. Dunque, un’apparente incoerente incoerenza, che sembra scontrarsi coi vari discorsi relativi alla censura. Argomento che tra l’altro abbiamo toccato anche sul nostro magazine nel corso delle ultime ore.

Chiarimenti sul testo di “Faccio brutto” di Fedez

Quali sono gli elementi che vanno precisati sul testo di “Faccio brutto” di Fedez? Il meme che sta girando in queste ore si concentra fondamentalmente sulla frase “Ho un odio represso verso tutte le persone gay“. Dunque, una presa di posizione apparente del cantante contro gli omosessuali. Due, però, gli elementi che sfuggono a tutti coloro che stanno puntando il dito contro Fedez. Il primo entra nel merito del verso, mentre il secondo richiede una contestualizzazione più generica sul significato della canzone.

Per quanto concerne il primo punto, subito dopo il testo di “Faccio brutto” incriminato troviamo un altro verso. Sto parlando di “ma poi limono con la foto del cantante dei Green Day“. Dettaglio cruciale, in quanto ci fa capire come Fedez con questa canzone voglia in realtà prendere in giro gli stessi omofobi. Come se non bastasse, tutto il pezzo verte su una sorta di linee guida che a suo modo di vedere non dovrebbero essere seguite dai rapper. Morale della favola? Il suo è tutt’altro che odio represso verso i gay.

Tesi che è stata evidenziata anche da altre fonti, come Spettegola e Bufale in queste ore. Un malinteso simile si era creato a suo tempo anche con Tiziano Ferro, in riferimento alla canzone “Tutto il contrario”, con cui Fedez ha espresso una serie di concetti dichiaratamente opposti al suo credo. Dunque, contestualizzare il testo di “Faccio brutto” è indispensabile per fare determinate considerazioni oggi.