Debutta lunedì 3 maggio su Rai4 la serie fanta-comedy Resident Alien, in prima tv assoluta: il canale 21 del digitale terrestre la trasmetterà ogni lunedì in prima serata con due episodi.

Resident Alien è il titolo dell’omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse e pubblicato da Dark Horse Comics: la storia è quella di Hah Re, un alieno arrivato sulla Terra con la missione di distruggere l’umanità. Una volta assunta l’identità di Harry Vanderspeigle, medico di una piccola città del Colorado, l’extraterrestre si ritrova nella quotidianità degli umani, alle prese con pregi e difetti di tutti loro. Nel corso della sua missione viene anche coinvolto dallo sceriffo Thompson nella risoluzione di un caso di omicidio. Ma col passare del tempo Hah Re/Harry viene travolto da una serie di dilemmi morali sulla sua missione e comincia a chiedersi se valga davvero la pena distruggere l’umanità.

Resident Alien è una comedy irriverente declinata sul registro fantasy con un pizzico di mistery e satira sociale: creata da Chris Sheridan, storico sceneggiatore e produttore de I Griffin, è prodotta dalla Amblin Television di Steven Spielberg e da Dark Horse Entertainment, casa di produzione della storica label di fumetti che ha pubblicato la versione cartacea di Resident Alien. Il regista del primo episodio, nonché produttore esecutivo della serie, è l’esperto regista di commedie David Dobkin (2 Single a nozze, Cambio Vita), nonché sceneggiatore di opere fanta-action come Il Cacciatore di Giganti e R.I.P.D. – Poliziotti dall’Aldilà.

Protagonista di Resident Alien è Alan Tudyk, già in commedie di successo come Molto Incinta e Funeral Party e blockbuster come Io, robot, Transformers 3, La leggenda del cacciatore di vampiri, oltre che doppiatore di film d’animazione Disney come Ralph Spaccatutto, Frozen, Zootropolis. Al suo fianco Linda Hamilton, iconica interprete di Sarah Connor nella saga di Terminator.













La prima stagione di Resident Alien arriva in Italia su Rai4, ogni lunedì in prima serata dal 3 maggio, a stretto giro rispetto al debutto negli Stati Uniti, avvenuto a fine gennaio 2021.