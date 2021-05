Jaguar di Netflix è il nuovo period drama spagnolo che si appresta a debuttare sulla piattaforma nei prossimi mesi, dopo l’estate.

Le riprese di Jaguar di Netflix sono terminate all’inizio del 2021 e attualmente la serie è in post produzione. Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma a svelare i piani dello streamer sul suo rilascio è stata la protagonista Blanca Suarez.

L’attrice volto di punta di Jaguar di Netflix è già nota al pubblico dello streamer per essere stata la protagonista de Le Ragazze del Centralino, la prima serie spagnola originale della piattaforma, realizzata dalla stessa casa di produzione (Bambù Producciones).

Anche questo è un dramma in costume: Jaguar di Netflix è ambientato nella Spagna degli anni ’60, quando una giovane donna sopravvissuta all’Olocausto e reduce dai campi di concentramento si unisce a un gruppo di agenti in cerca di giustizia. Insieme si mettono sulle tracce dei numerosi nazisti rifugiatisi nel Paese grazie alla protezione garantita loro dal regime di Francisco Franco.

La prima immagine ufficiale di Jaguar rilasciata da Netflix

In un’intervista a Cosmopolitan, e che in estate il set della serie dovrebbe riaprire per girare una seconda stagione fino alla fine dell’anno. Segno che Netflix potrebbe aver già previsto il rinnovo della serie.

Solo una settimana fa abbiamo terminato le riprese di Il quarto passeggero, un film di Álex de la Iglesia. Poi ho un film a giugno, un altro in estate e può darsi che continueremo a girare la seconda stagione di Jaguar (la prima uscirà in autunno) fino a Natale.

Jaguar di Netflix sarà dunque una delle nuove uscite tra gli originali di Netflix del terzo trimestre, aprendo la strada a quelle dell’ultimo trimestre tra cui spiccano You 3, The Witcher 2 e l’ultima stagione de La Casa di Carta.