Rino Gattuso ed il Napoli sono fuori dalla zona Champions. Gattuso ed i suoi uomini ancora una volta confezionano un pasticcio negli ultimi secondi mettendo a rischio il conseguimento dell’accesso all’Europa che conta. Come contro il Sassuolo la gestione degli ultimi minuti del match mette Gattuso sul banco degli imputati. Per i cambi certamente. Ma anche per la mancanza di istruzioni tattiche rispetto al comportamento in attesa del fischio finale.

Contro il Sassuolo e contro il Cagliari il Napoli ha malamente sciupato quattro punti che avrebbe permesso a Gattuso di guardare con più ottimismo alla volata finale del torneo. Il target stagionale fissato alla società l’ingresso in zona Champions non è soltanto un importante traguardo sportivo. La conquista della Champions richiesta a Gattuso è anche indispensabile per garantire al club le risorse economiche per restare ai massimi livelli in Italia ed in Europa

Al termine delle partite della domenica, è montata l’ondata complottista e giustificazionista. La rete annullata al Napoli, il rigore concesso alla Juventus, in campo ci sono i calciatori mica l’allenatore, i poteri forti, Inter-Juventus del 18 aprile 2018, la rabbia sociale di Edo. Non credo sia utile questa pletora di alibi e scuse. Gattuso ed il Napoli non hanno scuse: questa squadra era attrezzata per competere allo Scudetto, ed adesso si trova anche fuori dalla Champions. Eppure la sfida contro il Cagliari era giunta al termine della settimana tipo e con l’organico del Napoli praticamente al completo.

Adesso ci sono quattro partite cruciali per salvare la stagione. Quattro partite dove Gattuso non avrà scuse. Il moto popolare per il rinnovo del contratto ha subito una brusca battuta d’arresto . Due errori fatali contro Sassuolo e Cagliari che rischiano di vanificare quanto di buono fatto in stagione e di confermare l’impressione di un Gattuso bravo a compattare il gruppo ed a spremerne il meglio; ma che viene meno nel momento cruciale e di maggiore difficoltà