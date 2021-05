Non solo Arena di Verona: i concerti di Emma Marrone a giugno 2021 sono confermati, nonostante il Covid. Lo annuncia l’artista con un post sui social e scrive: “Vi aspetto a braccia aperte”.

Il concerto in programma per il 6 giugno 2021 all’Arena di Verona è ufficialmente confermato ma il pubblico sarà suddiviso in tre date. I possessori dei biglietti del concerto del 6 giugno verranno suddivisi tra le date del 6, del 7 e dell’8 giugno 2021 a causa della ridotta capienza covid. Appena possibile verrà comunicata la suddivisione degli spettatori sulle tre date.

Scrive la cantante: “Sono felice di confermarvi il 6 Giugno all’Arena di Verona.

La capienza covid verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. @friendsandpartners appena possibile comunicherà sul proprio sito la divisione degli spettatori sulle date. Attraverso un software che permette l’analisi della geolocalizzazione dei biglietti venduti, avranno la priorità di accesso alla data del 6/06 gli spettatori provenienti dalle regioni più distanti”.

Non solo Arena di Verona, sono confermati anche altri concerti di Emma Marrone a giugno, recupero del Fortuna Tour. Si esibirà a Lignano Sabbiadoro (UD) il 3 giugno e al Teatro Antico di Taormina il 12 giugno (spettatori suddivisi anche sulla data del 13 giugno).

Il 19 giugno, Emma si è esibirà alla Cavea Auditorium Parco della Musica. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 19 e il 20 giugno.



Il 23 giugno sarà poi la volta del concerto al Carroponte di Milano.

In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno.



Le date di recupero dei concerti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e le venue verranno comunicate entro il 15 maggio 2021.



Emma ha pensato anche agli spostamenti del suo pubblico: ci sarà una partnership con Trenitalia per favorire gli spostamenti su treni Frecciarossa verso le città del tour. Tutti i dettagli a beneficio dei fan verranno comunicate al più presto sui canali ufficiali di F&P e di Trenitalia.