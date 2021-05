Nei 5 più grandi successi di Elodie si celebra il volo di un’artista sempre più consapevole e matura. Nel 2015 ha fatto capolino nelle nostre vite con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi per poi svettare sui cuori con le partecipazioni al Festival di Sanremo, 3 album e tanti duetti eccellenti.

Non solo musica: Elodie Di Patrizi è attiva anche nella sensibilizzazione sui diritti degli omosessuali e contro ogni forma di razzismo, e sui social non manca mai all’appuntamento con le prese di posizione.

Amore Avrai (2016)

L’amore è un ciclo infinito ed Elodie ce lo spiega in Amore Avrai, contenuto nel disco d’esordio Un’Altra Vita (2016). Fra i tanti autori, il testo porta la firma di Emma Marrone.

Tutta Colpa Mia (2017)

Tra i più grandi successi di Elodie, Tutta Colpa Mia è in gara al Festival di Sanremo 2017 con un testo al quale ha collaborato anche Emma Marrone nel quale è presente la consapevolezza delle responsabilità nella vita di coppia.

Nero Bali (2018)

Tra i più grandi successi di Elodie, abbiamo detto, ci sono anche le collaborazioni eccellenti: è il caso di Nero Bali in cui la stella di Amici duetta con Michele Bravi e Guè Pequeno e anticipa il terzo disco This Is Elodie (2020).

Margarita (2019)

In Margarita Elodie duetta con il suo Marracash e il sincretismo è compiuto: rap e reggae, dissing e attualità, dal momento che un verso fa riferimento all’incendio della cattedrale di Notre Dame. Si parla, anche a questo giro, di collaborazioni eccellenti.

Andromeda (2020)

Oltre alle collaborazioni eccellenti, quando si parla di Andromeda bisogna ricorrere all’espressione penne eccellenti. Tra i più grandi successi di Elodie c’è, infatti, questo brano scritto da Mahmood che infiamma il palco del Festival di Sanremo 2020 grazie alle nozze tra la dance e il sentimento.