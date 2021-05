Il nuovo singolo dei Coldplay è Higher Power e la band di Chris Martin ha deciso di fare un gioco con i fan. Meglio ancora, il gruppo da tempo sta coinvolgendo il pubblico dei social con iniziative che per il momento non vengono svelate.

L’ultima battuta è l’anteprima del nuovo singolo pubblicata su Tik Tok e disponibile da oggi, 3 maggio 2021, per le prossime 24 ore. Niente panico: Higher Power verrà pubblicato anche in via ufficiale. Nella preview possiamo ascoltare un pezzo dalle forti influenze elettroniche, con un beat che ricorda la new wave degli anni ’80 e la costante presenza dei synth.

Il nuovo singolo dei Coldplay uscirà venerdì 7 maggio su tutte le piattaforme e sarà eseguito per la prima volta dal vivo domenica 9 maggio dagli schermi di American Idol.

La band britannica ha presentato il singolo con queste parole:

“Higher Power è una canzone nata da una piccola tastiera e un lavandino del bagno all’inizio del 2020. È stata prodotta da Max Martin, una vera meraviglia dell’universo”.

Ci sarà un nuovo album? L’ultimo disco in studio dei Coldplay è Everyday Life (2019) ma alcune fonti vicine alla band riferiscono che durante il grande lockdown del 2020 è stato ultimato un progetto dal titolo Music Of The Spheres, ma per il momento Christ Martin e soci non danno altre conferme.

Il 22 aprile, tuttavia, i Coldplay hanno chiesto ai follower di inviare un video in cui cantano i cori finali del singolo di successo Viva La Vida: “È per qualcosa di speciale”, hanno aggiunto senza rivelare altro. Ora c’è grande attesa, e la band britannica è solita creare tanto hype attorno alle nuove release.

Il nuovo singolo, come tradisce la descrizione pubblicata sui social, potrebbe dunque far parte di un progetto più ampio nato nei mesi in cui il mondo intero era costretto a restare chiuso in casa per via dell’emergenza sanitaria. Di seguito l’anteprima di Higher Power, il nuovo singolo dei Coldplay, ripresa da altri fan su Tik Tok.