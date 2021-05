Non è un mistero che in tanti stiano aspettando l’arrivo di Clubhouse su Android da abbastanza tempo, almeno da quando (nell’ultima parte del 2020) è nata una vera e propria moda del social di soli audio. Peccato che, fin da subito, lo strumento sia stato messo a disposizione solo dei possessori di iPhone. Le cose starebbero per cambiare invece, almeno stando a quanto rilevato dallo stesso staff della piattaforma innovativa.

Come sottolineato nelle ultime note pubbliche del sito Clubhouse delle scorse ore, sarebbe appena partita una primissima fase di test iniziale del social per un ristretto numero di utenti. Una sorta di closed beta per un gruppo abbastanza esiguo di utenti che pure denota la maturazione del progetto che porterà lo strumento su tutti gli smartphone che si affidano al sistema operativo di Google.

Per chi volesse provare subito Clubhouse su Android, panche assumendosi il rischio di una versione sperimentale pure ricca di qualche bug e anomalie, non è previsto per ora un programma di adesione aperto in cui fornire la propria disponibilità. Lo staff del social è stato abbastanza chiaro nel riferire che in questo momento la scelta di un beta chiusa è di certo motivata dalla volontà di testare ancora quanto messo a punto.

Sempre nelle note pubbliche sul sito della piattaforma social, si raccoglie una tiepida speranza sulla possibile tempistica con la quale è prevista una beta pubblica e diffusa di Clubhouse su Android. In effetti, si parla di mettere a disposizione di un numero sempre maggiore di utenti la piattaforma già nelle prossime settimane. Possiamo dunque ipotizzare che, con il prosieguo della primavera e magari prima dell’inizio dell’estate, giungerà un’ottima notizia al riguardo. Per il momento non resta altro da fare che attendere comunicazioni ufficiali che diano vita al prossimo step che non prediliga solo possessori di melafonini.