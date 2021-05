Risuonano su Twitter le parole di Ermal Meta sui tifosi dell’Inter in Piazza Duomo a Milano. Hanno festeggiato lo scudetto della squadra con un assembramento nella storica piazza milanese, senza mascherine né distanziamento sociale, in piena pandemia.

All’indomani del concerto del Primo Maggio, svolto secondo le accortezze covid, Ermal Meta lascia un commento sui social nell’osservare queste immagini. L’artista spiega di essere appena rientrato da Roma, dove si è esibito rinunciando ai suoi tecnici nonostante tutti i controlli e le verifiche del caso. Nel rientrare a Milano si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante, che ha già raggiunto le prime pagine di tutti i giornali.

“Al primo maggio non abbiamo potuto portare i nostri tecnici nonostante tutti i controlli. Ieri al rientro a Milano mi sono trovato questo”, le parole di Ermal Meta sui tifosi dell’Inter in Piazza Duomo. La festa potrebbe per tutti trasformarsi in un vero e proprio focolaio dal momento che si è svolta senza il minimo controllo da parte delle forze dell’ordine.

“È tutto molto imbarazzante e credo di non essere l’unico a sentirsi preso per i fondelli”, scrive Ermal. E non è l’unico ad esprimersi contro la follia dei tifosi dell’Inter. Nell’entusiasmo dello scudetto appena conquistato per il campionato di calcio 2020/2021, si sono dati appuntamento nella centrale Piazza Duomo. Peccato che in piena pandemia, sarebbe stato da evitare.

Le immagini hanno velocemente raggiunto i sociale, aspramente criticate da tutti coloro che hanno visto morire persone care, da tutti coloro che si sono dovuti fermare nel 2020 e da coloro che lavorano nel settore dello spettacolo completamente fermo da più di un anno.