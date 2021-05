Ho conosciuto Elena Faggi perché mi è stata “Imposta”. Poi ho capito quanto sia brava e l’ho invitata, insieme al fratello Francesco, nel giorno in cui abbiamo riaperto il Premiato Circo Volante del Barone Rosso con musica dal vivo.

A Sanremo, durante il recente Festival, io ho fatto dirette WE HAVE A DREAM da Casa Sanremo. La kermesse televisiva riuscivo a guardarla solo a notte fonda, quindi non avevo visto questa ragazzina in gara. L’ultimo giorno, il sabato, è venuto da me Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo, e mi ha detto: “Oggi nella tua diretta dovremmo dare un premio ad Elena Faggi, che canterebbe anche”. Io, un po’ infastidito perché non amo molto le ingerenze nei miei programmi, ho replicato: “Chi è? Quale premio? Perché?”

Vincenzo pazientemente mi ha spiegato trattarsi del Soundies Award, che consiste nel finanziare un videoclip con la sola condizione di realizzarlo in Calabria. Era stata scelta Elena, anche se non aveva vinto Sanremo giovani, perché la ritenevano brava. Io oppongo sempre una resistenza iniziale, poi la curiosità e il desiderio di dare visibilità ai ragazzi, soprattutto se non hanno vinto, ha prevalso. Per fortuna, perché ho scoperto una ragazzina semplice, pulita e bravissima.

Così l’ho invitata, assieme al fratello Francesco, da me, live. I due compongono insieme, a volte aiutati dal padre. Cantano sia singolarmente, e Francesco accompagna Elena al piano, che in coppia. Ho scoperto che riescono ad armonizzare le loro voci con una maestria che evidentemente hanno innata. Sono influenzati dai musical. Cantano in italiano, anche se hanno fatto la loro prima canzone composta in inglese.

Guarda la partecipazione integrale di Elena e Francesco Faggi al Premiato Circo Volante del Barone Rosso nel video allegato a questo articolo.

