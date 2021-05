Con l’attuale stagione calcistica che sta giungendo al termine, si sta già lavorando per cercare di concludere e presentare la sintesi dei diritti TV per la trasmissione dei prossimi anni del campionato di Serie A, Serie B, coppe europee e tanto altro. Come ormai ben sappiamo. per il prossimo triennio 2021-2024 l’emittente DAZN si è aggiudicata il pacchetto principale di dieci partite di Serie A (di cui sette in esclusiva e tre in condivisione) in collaborazione con TIM, offrendo 840 milioni di euro a stagione. In attesa di capire se a Sky verrà assegnato il pacchetto 2, l’emittente satellitare ha acquisito i diritti televisivi della Serie B per i prossimi tre anni. La pay-tv di Comcast trasmetterà le partite via satellite ed in streaming su NOW.

Per quanto concerne la questione dei diritti TV della Coppa Italia e della Supercoppa italiana per le prossime tre stagioni, ultimamente alcune indiscrezioni hanno parlato di un interesse da parte di Mediaset. Come riportato da ‘calcioefinanza.it‘, quanto alle coppe europee, invece, la situazione sembrerebbe già in porto con Sky che trasmetterà le seguenti competizioni: Champions League, Europa League e Conference League. Per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie, la pay-tv ha acquisito i diritti di 121 sfide a stagione a pagamento che saranno trasmesse sul satellite, in digitale ed in streaming sulla piattaforma NOW. Le rimanenti 16 partite, ovvero le migliori del mercoledì sera, saranno trasmesse in esclusiva ed in streaming da Amazon tramite il servizio di abbonamento a Prime Video.

I 121 match non saranno trasmessi solo da Sky in esclusiva tramite web, bensì anche da Mediaset, che manderà in onda 16 gare in programma il martedì sera in chiaro (più la finale di Champions League) e 104 gare in diretta streaming a pagamento attraverso la nuova piattaforma Mediaset Play Infinity. Un’ultima parte fondamentale legata alla questione dei diritti TV è quella sul calcio internazionale. A tal proposito, Sky trasmetterà dal 2021 al 2024 la Ligue 1, la Premier League (per la stagione 2021-2022) e la Bundesliga fino al 2025. La Liga spagnola, invece, dovrebbe essere trasmessa da DAZN fino al 2024. Infine, le 64 partite del Mondiale 2022, che si terrà in Qatar nei mesi di novembre e dicembre, sono state acquisite dalla Rai in Italia.