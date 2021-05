La produzione della serie Netflix 1899 sta per iniziare. Come rivelano le maggiori agenzie di stampa, il cast del nuovo progetto televisivo dei creatori di Dark, Jantje Friese e Baran bo Odar, è stato svelato.

Alla già annunciata Emily Beecham si aggiungono: Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (interprete dell’adulto Jonas in Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto). E ancora: Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

Il cast internazionale della serie Netflix 1899 proviene da paesi come Spagna, Danimarca, Germania, Regno Unito e altri. La scelta della produzione riflette lo spirito della serie, composta da 8 episodi dalla durata di 60 minuti ciascuno, che è completamente innovativa: i dialoghi saranno infatti filmati nella lingua madre di ogni attore.

La serie è un ambizioso period mystery e racconta le vicende di un gruppo di migranti provenienti da diversi territori che lasciano l’Europa su un piroscafo per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Quando incontrano un’altra nave migrante alla deriva in mare aperto, un evento inaspettato trasforma il loro viaggio in un incubo terrificante.

1899 verrà girato nello Studio Babelsberg in Germania, utilizzando una nuova sofisticata tecnologia che permetterà riprese virtuali, conosciuta come Volume. Il sistema è simile a quello sfruttato nella serie The Mandalorian della Disney, ed è largo 75 piedi, alto 23 piedi, con 4.500 piedi quadrati di spazio per le riprese. È circondato da uno sfondo LED dinamico che dà l’illusione di trovarsi a girare all’aperto. Poiché l’intero processo viene catturato nella fotocamera, con effetti aggiunti in tempo reale, la tecnologia evita la necessità di uno schermo verde e riduce drasticamente il processo di post-produzione.

La scelta di adottare questo nuovo sistema nasce dall’impossibilità di muoversi per via della pandemia. I piani iniziali erano infatti quelli di spostarsi in Spagna e Polonia per girare, invece il team ha deciso di portare l’Europa in Germania con quest’innovativa tecnologia.

Ecco il teaser della serie Netflix 1899: