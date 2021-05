Cast e personaggi di Chiamami Ancora Amore debuttano su Rai1 lunedì 3 maggio in prima serata e in prima visione assoluta. La nuova miniserie televisiva con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati, e con la partecipazione di Claudia Pandolfi, è la storia di una coppia in crisi, la cui separazione conflittuale impone l’intervento un’assistente sociale che scaverà nel loro passato per scoprire cosa li ha portati ad odiarsi dopo essersi molto amati.

Cast e personaggi di Chiamami Ancora Amore sono guidati dalla coppia Scarano e Liberati: i due attori interpretano Anna ed Enrico, una coppia con un figlio che attraversa una crisi molto profonda. Dopo undici anni di matrimonio decidono di lasciarsi: Anna abbandona Enrico nel giorno in cui il marito le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno, una serata che si rivelerà molto diversa da come lui l’aveva immaginata.

Cast e personaggi di Chiamami Ancora Amore debuttano su Rai1 lunedì 3 maggio coi primi due episodi, mentre mercoledì 5 maggio l’appuntamento è con il terzo e il quarto. La serie in 6 episodi diretta da Gianluca Maria Tavarelli e creata da Giacomo Bendotti è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Bracciano e della Città di Anguillara Sabazia. Scritta da Bendotti insieme a Sofia Assirelli, la serie racconta una guerra distruttiva tra due persone che si sono molto amate ma hanno finito per odiarsi altrettanto, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire con un giudizio sulla loro capacità genitoriale, ripercorrendo la loro storia dall’inizio per scoprire il vero motivo dello scontro irrimediabile.

Cast e personaggi di Chiamami Ancora Amore ruotano principalmente intorno alla storia di due giovani in cui molti potranno riconoscere dinamiche di coppia abbastanza comuni. Anna Santi (Greta Scarano) è una donna che vive con lo spettro della depressione di sua madre: nel tentativo di non fare la sua stessa fine, si è ripromessa di non vivere all’ombra di un uomo, di essere indipendente e di costruirsi una carriera. Brillante studentessa di medicina, quando incontra Enrico si innamora del suo sorriso disarmante. Enrico Tagliaferri (Simone Liberati) è un ragazzo di umili origini, nato in un borgo sul lago, non desidera altro che una vita semplice in provincia: suo padre muratore, benvoluto da tutto il paese, gli ha già costruito una villetta in cui andare a vivere. Il bar di Enrico è la sua vita, finché incontra Anna e si innamora di lei. Rosa Puglisi (Claudia Pandolfi) è un’assistente sociale che si occupa di minori, è una macchina da guerra nel suo lavoro, si è costruita una corazza che le permette di essere implacabile con gli adulti ma anche empatica con i bambini. Il suo unico obiettivo è scoprire la verità, una vera e propria indagine dentro le relazioni e i segreti di ogni famiglia. Per fare il suo lavoro esercita i poteri di un pubblico ufficiale. Stavolta deve intervenire sul caso di Pietro Tagliaferri: undici anni e un fisico minuto, appassionato di calcio e giocatore che sogna di diventare un campione, la sua passione è uno dei motivi che dividono i genitori Anna ed Enrico e quando il matrimonio entra in crisi Pietro si ritrova al centro, tirato da un lato e dall’altro.











@Fabrizio de Blasio/Rai Fiction

Ecco le trame degli episodi di Chiamami Ancora Amore in onda il 3 maggio, già disponibili in streaming su Raiplay.

Episodio 1 – La festa

Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma le fa nel giorno sbagliato. Perché proprio quel giorno Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso. Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.