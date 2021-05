Billie Eilish su Vogue grida: “Conta quello che vi fa stare bene”, contro il body shaming. La cantante si presenta con un nuovo look, in bustino attillato, e lancia un messaggio contro il body shaming sulle pagine di Vogue America.

Niente felpe extralarge e abbigliamento oversize stavolta. Billie Eilish su Vogue con un servizio fotografico inaspettato quanto sorprendente, che ha già attirato l’attenzione dei media mondiali (e dei fan).

La cantante continua a sostenere la lotta al body shaming e colleziona milioni di interazioni sui social, tra like alle foto condivise oggi sul suo account Instagram e commenti. Guanti in latex color carne e un bustino dello stesso colore: così Billie Eilish conquista la copertina di Vogue.

All’interno altre immagini sullo stesso genere che invitano a combattere il body shaming di cui è affetta la società odierna. Non è la prima volta che Billie Eilish fa sentire la sua voce sul tema, uno di quelli che le sono particolarmente cari. Stavolta lo fa dalla copertina di una delle riviste più prestigiose al mondo.

“It’s all about what makes you feel good”, lo slogan in competing. Ovvero: “Conta solo quello che vi fa stare bene”, il suo grido al mondo, alle donne (e non solo!), a chi come lei è stata vittima ripetutamente di body shaming.

La libertà di essere se stesse sempre, in ogni occasione, in qualunque modo e ad ogni costo. “Adoro queste foto, ho adorato scattare questo servizio. Fate quel che volete, quando volete. Che si fotta tutto il resto”, dice oggi. Nelle pagine di Vogue aggiunge: “Mostrare il corpo e mostrare – o non mostrare – la pelle non dovrebbe toglierti alcun rispetto”.

La copertina arriva a pochi giorni dalla cancellazione del concerto che avrebbe dovuto tenere a Milano quest’anno, recupero della data del 2020.