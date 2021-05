Benji e Fede all’Arena di Verona a luglio: il concerto inizialmente in programma per il 3 maggio 2020 all’Arena di Verona, in seguito posticipato al 3 maggio 2021, è stato rinviato all’11 luglio 2021.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti e i relativi spettatori potrebbero essere distribuiti su tre date: quelle dell’11, del 12 e del 13 luglio.

I posti verranno riassegnati rispettando il distanziamento previsto dalle norme ufficiali in tema di anti contagio. Al momento non è possibile acquistare altri biglietti su TicketOne.

Vi ricordiamo che i biglietti acquistati sono nominativi: riportano il nome e il cognome della persona che ha effettuato l’acquisto. Ciascun titolo di accesso riporterà il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto. Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Si può comunque effettuare il cambio nominativo fino al giorno dell’evento attraverso il sito TicketOne.it e nei punti vendita.

Se il biglietto è stato acquistato con ritiro sul luogo dell’evento non è garantito il cambio nominativo.

Per Benji e Fede all’Arena di Verona si tratta dell’ultimo concerto in quanto duo. I due infatti si sono sciolti e hanno già intrapreso carriere soliste rilasciando nuova musica in solitaria ma sopportandosi a distanza, pur non collaborando. Benji in questo momento si trova in America, dove ha chiesto a Bella Thorne di diventare sua moglie con una festa di fidanzamento in grande stile; Fede si trova in Italia.

Il concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona sarebbe dovuto essere l’ultimo del loro percorso come duo, annunciato nel momento dello scioglimento. A causa della pandemia dovuta al Covid-19, lo spettacolo è stato posticipato e verrà recuperato nel mese di luglio.