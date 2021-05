Anche Vasco Rossi dalla parte di Fedez: il Blasco si aggiunge ai numerosi cantanti italiani che sostengono il rapper condividendo il suo intervento sul palco del concerto del Primo Maggio di Roma che sta facendo tanto discutere in queste ore.

Non solo per il contenuto ma anche per la reazione della Rai, che ha negato di aver provato a censurare Fedez nelle ore presenti l’evento, spiegando il suo punto di vista. Mentre il Codacons ha annunciato azioni contro la TV Stato e contro il rapper, tanti sono i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno espresso il proprio sostegno a Fedez.

Tra i tantissimi commenti sul profilo Instagram dell’artista e tra coloro che hanno condiviso sui social il video dell’intervento di Fedez al concerto del Primo Maggio, c’è anche il Kom.

Anche Vasco Rossi dalla parte di Fedez: il cantante pubblica sui social un post nel quale si legge l’apprezzamento per le parole pronunciate sulla palco del Concertone. Il Blasco inoltre lo definisce “buon servizio pubblico”.

“Mi è piaciuto molto l’intervento di Fedez al concerto del 1 Maggio!! Bravo!! questo è BUON servizio pubblico”, le sue parole che hanno raggiungo oltre 160.000 like e quasi 3.000 commenti. Ma non è stato l’unico ad esperissi a favore di Fedez.

Tra gli artisti che hanno sostenuto Fedez si legge Ermal Meta, che scrive: “Fedez ha risposto una volta per tutte all’affermazione ‘pensa a cantare’ che ogni cantante in Italia si è sentito dire almeno una volta, come se non servisse a nient’altro”.

Reazioni social e riflessioni anche da parte di Emma Marrone, Alessandra Amoroso ed Elisa, Achille Lauro, Shade, Ketra dei Boomdabash, Mahmood, Paola Turci, Sergio Sylvestre, Gaia, Aiello, Bianca Atzei e molti altri.

Il post di Vasco Rossi su Instagram: