Debutta Barry 2 su Sky Atlantic: i primi due episodi sono in onda stasera, 3 maggio. La dark comedy con protagonista Bill Hader segue le vicende di un annoiato sicario che scopre improvvisamente la passione per la recitazione.

Nel finale della prima stagione, il protagonista, messo alle strette da Janice, che ha scoperto la sua vera identità e il suo legame con due morti, la uccide e giura che si lascerà per sempre alle spalle la sua vecchia esistenza. Sarà davvero così?

La trama di Barry 2 su Sky Atlantic è ambientata qualche settimana dopo gli eventi del finale della prima stagione. L’ex sicario sta vivendo un momento molto felice: la sua relazione con Sally va a gonfie vele. Anche Hank, dopo aver stretto una collaborazione con i boliviani, è soddisfatto della sua nuova situazione. L’unico a non essere in pace con se stesso è Gene, che non riesce ad andare avanti dopo la morte di Janice – un caso che la polizia ha deciso di chiudere per mancanza di prove. Sprofondato nello sconforto più totale, Mr. Cousineau sta perfino pensando di mollare il suo lavoro. Spetterà a Barry riuscire a fargli cambiare idea.

Nel cast e personaggi di Barry 2 ritroviamo: Bill Hader nei panni del sicario Barry Berkman/Barry Block; Stephen Root è Monroe Fuches, partner di Barry; Sarah Goldberg è l’aspirante attrice Sally Reed con cui Barry ha una storia; Anthony Carrigan è Noho Hank, membro della mafia cecena; e Henry Winkler nel ruolo di Gene Cousineau, insegnante di recitazione.

La comedy andrà in onda con due episodi ogni lunedì dopo The Nevers. Nel primo appuntamento di stasera, dal titolo Lo spettacolo deve continuare, forse?, sono passate alcune settimane dall’improvvisa e misteriosa sparizione della detective Moss, e Gene cade nella disperazione più profonda. Mr. Cousineau non ne vuole più sapere di insegnare, ma Barry – che, invece, sta vivendo un periodo molto felice – è intenzionato a farlo tornare sui suoi passi.

A seguire, l’episodio 2×02 dal titolo Il potere del no. Hank ordina a Barry di uccidere qualcuno ma lui inizialmente rifiuta, poi si rende conto di non avere altra scelta. Ispirato dal racconto di Barry, Gene, che nel frattempo è tornato a insegnare, dà un nuovo esercizio alla classe: trovare un pezzo che racchiuda e racconti al meglio la loro storia personale, ciò che li ha definiti e li definisce in maniera inequivocabile e indelebile.

L’appuntamento con Barry 2 su Sky Atlantic è a partire dalle 23:15.