Buona offerta quest’oggi su Amazon per il Samsung Galaxy S21 5G da 128GB di memoria interna in colorazione grigia e senza branding. Chi fosse interessato ad acquistare il top di gamma targato Samsung, può senza dubbio usufruire di questa proposta intrigante emersa quest’oggi sul portale di Amazon. Non parliamo di uno sconto di grande impatto, ma si possono comunque risparmiare 40 euro sul prezzo precedente.

Aggiornamento per il prezzo del Samsung Galaxy S21 su Amazon

Dunque, occorre andare oltre alcuni problemi tecnici evidenziati nei giorni scorsi. Questo Samsung Galaxy S21 5G da 128GB di memoria interna può essere nelle vostre mani sborsando la cifra di 689 euro, con uno sconto del 5% che può far comodo a molti. L’offerta di Amazon però non pone questo device tra i prodotti Prime, ciò significa che non arriverà molto rapidamente, bisognerà attendere qualche giorno in più per riceverlo comodamente a casa.

L’aspetto positivo resta la mancanza di costi di spedizione, quindi 689 euro resterà la cifra finale per l’acquisto di questo Samsung Galaxy S21 5G da 128GB di memoria interna e di colore Phantom Gray. Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche di tale top di gamma targato Samsung. Spazio ad un display AMOLED 2X Infinity-O con refresh a 120 Hz Super Smooth da 6,2 pollici.

Non manca un comparto hardware di grande appeal grazie alla presenza del processore Exynos 2100 accompagnato da ben 8 GB di RAM e come detto con una memoria interna da 128GB. Per la connettività spazio al 5G che garantirà velocità per lo streaming ed il download sul proprio smartphone. Non è assolutamente trascurabile il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S21 5G grazie alla tripla fotocamera posteriore con sensori da 64, 12 e 12 megapixel, che garantiscono risultati incredibili anche con scarsa luminosità.

Il Samsung Galaxy S21 5g permette anche di realizzare video in 8K, trasformandovi in un vero e proprio regista di cinema. Qualità eccellenti per questo top di gamma targato Samsung che può fare al caso vostro con uno scontro molto interessante.