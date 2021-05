Purtroppo TIscali non funziona in questa domenica del 2 maggio, in particolare il suo servizio di rete va a singhiozzo per i non pochi clienti dell’operatore ai quali viene inibita del tutto o parzialmente la possibilità di navigare. Cerchiamo di capire esattamente quale sia il punto della situazione, almeno sulla base delle informazioni in nostro possesso.

Il servizio Downdetector mette in evidenza diverse decine di segnalazioni in questa mattinata: non ci sono distinzioni da fare per area geografica ma un po’ tutte le regioni sembrano essere interessate proprio dalle anomalie. Non ci sono dubbi che le difficoltà principali siano quelle relative alla navigazione internet e non alle chiamate. A dire la verità, controllando il profilo social Tiscali Helpdesk di Facebook, ecco che viene fuori come in tanti stiano chiedendo assistenza da svariate ore, anche nella giornata di ieri 1 maggio. Peccato che non ci siano feedback degli operatori che diano le giuste indicazioni per la ripresa del normale servizio, almeno fino a questo momento.

Se Tiscali non funziona proprio come in questa domenica, quali sono i principali canali messi a disposizione per ottenere assistenza? Il supporto ufficiale del vettore risponde al numero 130, anche se va detto che non pochi clienti lamentano ora l’impossibilità di parlare con un operatore. Allo stesso tempo, va pure indicato una seconda modalità per ottenere aiuto, ossia il numero 370 10 10 130 adibito all’help desk via WhatsApp, dunque via chat.

Non è certo la prima volta che il servizio Tiscali non funziona a dovere, almeno dall’inizio di questo 2021. Lo scorso gennaio una serie di problemi con i DNS aveva tenuto lontano molti clienti dalla navigazione internet, almeno senza alcune modifiche manuale dei punti di accesso alla rete. Staremo a vedere, pure in questo caso, se giungeranno consigli pratici per superare proprio tutte le difficoltà di connessione ora sperimentate.