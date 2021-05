Tenebre e Ossa è l’erede del Trono di Spade? Per Jessie Mei Li le due serie non potrebbero essere più diverse.

Approdato su Netflix il 23 aprile, lo show fantasy tratto dai romanzi di Leigh Bardugo è ambientato in un mondo dilaniato dalla guerra, molto simile alla Russia zarista. Una giovane soldatessa orfana, Alina Starkov, scopre di avere un potere incredibile che potrebbe essere la chiave per eliminare la terribile minaccia della Faglia d’Ombra.

Fin dal suo debutto, il pubblico ha paragonato Tenebre e Ossa a Il Trono di Spade per via del grande successo che hanno avuto le due saghe letterarie. In realtà, come spiega la protagonista Jessie Mei Li a Digital Spy, le somiglianze si fermano solo in superficie.

Adoro Game of Thrones , ma sento che la serie non potrebbe essere più diverso da questo in termini di tono e di ciò che raccontiamo. Non è nemmeno lontanamente ambientato nello stesso periodo. Tenebre e Ossa è ambientata in un’epoca steampunk del 1800, molto lontana da spade e draghi. Ma il confronto che viene fatto è anche molto interessante se significa che al pubblico piace.

Piuttosto, Tenebre e Ossa è molto più simile a Star Wars in quanto genere, continua Jessie Mei Li: “C’è un’avventura divertente e romantica, un po’ di violenza ma niente di eccessivo. È uno show per famiglie.”

Jessie Mei Li ha tracciato un confronto più stretto tra la serie Netflix e Star Wars perché entrambe parlano di potere e di quanto esso possa influenzare e corrompere le persone:

È sempre interessante quando abbiamo un protagonista [in questo caso Alina] che è attratto dal lato oscuro. Se sceglie di cedere o meno, e come ciò influisce sulle loro relazioni e cose del genere.

Tenebre e Ossa non è stato ancora rinnovato, ma lo showrunner ha svelato di avere delle idee per almeno quattro stagioni.