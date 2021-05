LUCA FOL

GAETANO CORTESE

SHE WANTS

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Alcuni di loro, poi, si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 6 di ASCOLTAMI!

Ecco il link diretto per accedervi

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

LUCA FOL

Incredibile. Quando ho visto il suo video in piano sequenza (senza nessun taglio) sono rimasto così affascinato che ho dovuto rivederlo per ascoltare la canzone. Geniale tutto. Vattelo a vedere.

GAETANO CORTESE

Ma gli artisti oggi che fanno? Dov’è la consapevolezza di quello che accade? E la protesta? Eccola nel pugliese Gaetano Cortese. “L’abbeverata” è una sorta di “Avvelenata” di oggi, anche se ben diversa dall’incedere di Guccini. Il video un insieme di immagini di repertorio che raccontano la storia. Invito ad andare a vedere anche il suo video “No rivoluzione”

SHE WANTS

Romani che sognano Londra, non solo come ispirazione, ma anche per andarvi a suonare. Fanno un britpop che ricorda i primi anni ’80 della new tabe britannica. Il video di “Big Black Moon” è un pregevole esercizio di effetti visivi.

Ed ecco le brevi bio che mi hanno mandato:

LUCA FOL (Luca Fallini)

LUCA FOL è cantante e polistrumentista classe 1994, proveniente da Rimini.

Tra il 2016 e il 2018 pubblica con un diverso pseudonimo due dischi in lingua inglese,

rievocando atmosfere tra i Beatles e la musica elettronica.

Nel 2020 inizia la produzione di nuovi brani in italiano a metà tra electropop e cantautorato,

con un sound caratterizzato da sintetizzatori pungenti e corrosivi, chitarre liquide e dense.

La contaminazione e rielaborazione di diversi linguaggi lo porta ad assumere colori e

sfumature di Bluvertigo, Baustelle, Battiato, Soerba, assemblati in una propria identità musicale.

GAETANO CORTESE

Inizia a suonare la chitarra a 16 anni, con la precisa intenzione di scrivere canzoni. Nel 1997 registra, presso il “Pan Pot” studio di Brindisi, il suo primo disco (che non ha mai pubblicato); nel 1999 fonda la “Cantica Sociale Band”, che esisterà per diversi anni suonando nei locali e nelle piazze del Salento. il 3 agosto 2003 giungono terzi al “Jam Summer Festival” di Casarano, nel corso del quale la band si distingue per l’originalità dei brani proposti. Il 29 agosto partecipano all’ottava edizione di “Musicmatchlive” di Lucca, ricevendo buoni apprezzamenti della critica e un ottimo impatto sul pubblico. Nel 2004 la band si scioglie a causa di differenti visioni sul modo di fare musica, ma Gaetano continua a scrivere canzoni: La prima che nasce in questo periodo è appunto “Cantina Sociale”, un pezzo che prende il nome della band appena sciolta e dal quale viene realizzato un videoclip. A questa seguono altre canzoni, come “Tricase” e “SS-275” che affrontano tematiche legate ad alcuni aspetti politici e sociali del territorio del Sud Salento, nella morsa della malapolitica. Il 14 novembre 2008 partecipa alla trasmissione televisiva “Finalmente sabato” di Telerama: risulta il più votato dalla giuria. Il 16 dicembre 2009 è al Teatro Italia di Gallipoli per la finalissima del “Talento Festival” – best production con “Sono qui”, un nuovo brano che piace al pubblico. Il 15 febbraio 2010 partecipa al Festival degli autori di Sanremo ricevendo ottimi apprezzamenti per la canzone “Sarò” e qualificandosi per la finale alla quale non parteciperà in aperta polemica con la direzione artistica.

Nel 2012 pubblica il suo primo CD “siamo quel che siamo” Il 14 marzo 2013 altro step della carriera: è intervistato in diretta radiofonica su Radio 1 Rai da Lorella Cuccarini in qualità di vincitore del concorso “Citofonare Cuccarini”, con la canzone “Sarò”. Il 10 gennaio 2014 pubblica “No rivoluzione!” nel 2016 pubblica “Gae” (radicimusic) il suo secondo CD e dà vita al progetto musicale “Supponiamo che Rino” , la vita del grande cantautore raccontata attraverso le sue canzoni. Nel giugno 2018 pubblica “Le regole degli altri” (radicimusic).

https://linktr.ee/Gcortese

SHE WANTS

Gli She Wants si formano come gruppo nell’inverno del 2016 a Roma, e quello che c’è da dire su di loro è che per più di un anno suonano per tutti i club romani, con moltissimo materiale inedito cercando di perfezionare la performance live e, dopo qualche cambio di formazione, nel 2018 incidono il loro primo album full length “You’re Not the Only One”, sonorità dal britpop al noise, completamente autoprodotto.Nel 2019 tornano a suonare e ad incidere ancora altro materiale inedito, Big Black Moon è il singolo che esprime al meglio le loro sonorità e che sarà la linea da qui in avanti in termini di composizione. Per il 2021 il programma è nuova musica e tour in Inghilterra.

www.redronnie.tv