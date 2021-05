Chi non ha mai sognato di risentire i suoi messaggi vocali WhatsApp prima dell’invio, magari per evitare imprecisioni e magari anche qualche figuraccia? Gli sviluppatori stanno per mettere in campo una nuova funzione che va proprio in questa direzione, in una modalità semplice e pure abbastanza intuitiva.

Proprio i messaggi vocali WhatsApp sono protagonisti di tante novità negli ultimi tempi, ad esempio, con l’introduzione della possibilità di velocizzare la loro riproduzione in diversi modi. Ora gli esperti stanno lavorando ad un’opzione che consente di riascoltare l’audio prima dell’invio e di conseguenza permettere anche la sua cancellazione pre-inoltro qualora questo non risponda ai nostri standard.

La solita ben informata fonte WABetaInfo ha appena pubblicato il video presente in chiusura articolo che dimostra esattamente come funzionerebbe proprio la possibilità di riascoltare i messaggi vocali WhatsApp prima dell’invio. Dopo la registrazione dell’audio, in pratica, l’utente sarà messo davanti tre scelte, due delle quali già note ossia l’invio e la cancellazione del contenuto. Se ne aggiungerebbe una terza, quella denominata “Review”- Selezionandolo con la semplice pressione del dito, partirà il riascolto di quanto già registrato e dunque si potrà scegliere se andare avanti in una direzione oppure in un’altra.

Quanto visibile nel filmato è naturalmente in una versione ancora sperimentale, dunque fino alla relativa implementazione in una versione definitiva del servizio di messaggistica, le cose potrebbero leggermente cambiare. Sta di fatto che, anche se con qualche aggiustatura qui e là, gli esperti stanno comunque lavorando ad una soluzione molto utile per gli utenti, soprattutto per coloro che si affidano spesso proprio a vocali, magari anche per motivi lavorativi. I tempi finali per il rilascio della novità potrebbero essere non brevi: di solito tutte le funzionalità di un certo valore richiedono in effetti, una lunga fase di gestazione prima della loro pubblicazione sia per Android che per iOS.