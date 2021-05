Ma chi sono Pio e Amedeo per stigmatizzare il politicamente corretto invitando tutti ‘a rispondere con il sorriso’ davanti ad offese quali ‘n*gro’ e ‘fr*cio’? Non sono nessuno se non degli attori comici ai quali è stato affidato un programma nel prime time di Canale5 e che si sono permessi il lusso di cavalcare gli ottimi ascolti per sdoganare ancora il loro essere poco sensibili ad alcune tematiche per le quali si combatte, e a volte si muore.

Davvero è tanto difficile capire che alcuni termini hanno ormai un’accezione talmente negativa che non sono più accettabili e che forse l’ironia di un tempo è ormai superata e morta?

A quanto pare sì visto che Pio e Amedeo si sono schierati contro il politicamente corretto, seguendo un’onda ormai diffusa, ma andando oltre ed esagerando nel verso opposto. Sì perché essere offesi con etichette come n*gri e fr*ci non è di certo una questione da risolvere con il sorriso e nemmeno con la voglia di capire e trovare un senso diverso a questi termini, perché le intenzioni non sono tutto e in questo caso addirittura niente.

Pio e Amedeo: “Elencheremo le parole che non si possono più dire in tv come “fr*ci”. Perché la cattiveria non è nella lingua ma nelle intenzioni”.



Le intenzioni: pic.twitter.com/3aj0dO8VhI — radio_zek (@radio_zek) April 30, 2021

Felicissima Sera chiude con il botto di ascolti e i complimenti di tutti ma anche adesso sui social si dibatte, vip compresi, sulle affermazioni poco lecite dei padroni di casa che tra vecchie tormentoni degni di Emigratis, battute da bar anche sulle donne, hanno deciso di lanciarsi in un monologo che ha offeso tutti, o quasi. Quello che abbiamo visto ieri sera sul palco è un duo di uomini bianchi ed etero che dall’alto del loro ruolo privilegiato senza un interlocutore LGBTQ+, senza una donna o magari una persona di colore, si sono sentiti in dovere di sentenziare su cosa sia giusto o sbagliato ‘sentire’ davanti a termini obsoleti e anacronistici come quelli da loro stessi menzionati.

Va bene l’ironia ma è importante farla sulle proprie esperienze e non su quelle degli altri, le stesse che spesso diventano, purtroppo, tema della cronaca del nostro Paese e non solo. Pio e Amedeo hanno toppato, avevano l’occasione di ridare nuovo lustro alla comicità demonizzando il politicamente corretto ma di certo la strada scelta è quella sbagliata e oggi sono loro a finire sotto accusa da parte del pubblico, almeno in gran parte, e anche dai vip a cominciare da Aurora Ramazzotti che risponde a tono via social.

Ecco il suo tweet: