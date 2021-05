Arrivano proprio in queste ore alcune indicazioni estremamente interessanti per tutti coloro che non vedono l’ora di provare HarmonyOS a bordo del proprio smartphone Huawei. Magari con una nuova esperienza di utilizzo, arricchita dal lavoro portato avanti dagli sviluppatori. Dopo avervi parlato della lista dei device destinati a fare questo step a medio termine, come avrete notato con un nostro recente articolo, oggi 1 maggio dobbiamo fare uno step in più dal punto di vista delle applicazioni. Cerchiamo, dunque, di approfondire il tema.

HarmonyOS 2.0 accoglie tre nuove app Hongmeng per Huawei

Sostanzialmente, le ultime informazioni cruciali ci arrivano a proposito della beta 3.0 relativa al nuovo progetto HarmonyOS 2.0. Si tratta di tre nuove applicazioni Hongmeng pronte a sbarcare sui device Huawei, come è stato riportato in queste ore dal sito Huawei Update. Quali sono le app in questione? La fonte ci parla di Youku, Sina News e CCTV. Allo stesso tempo, però, l’intervento da parte degli sviluppatori con la nuova beta di inizio maggio consente di archiviare anche alcune anomalie.

Secondo quanto appreso questo sabato, infatti, l’aggiornamento ha anche il merito di risolvere il problema della visualizzazione imprecisa di esercizi ed informazioni di salute. Sostanzialmente, ottimizza l’esperienza di utilizzo dell’assistente intelligente, assicurando un servizio decisamente più efficace al pubblico. Occhio soprattutto all’app Youku, la cui versione per HarmonyOS può trasformare il telefono in un telecomando, oltre ad assicurarvi il controllo del tablet per riprodurre video e a trasformare il tablet in un televisore.

Solo nel corso delle prossime ore sarà più chiaro il potenziale delle altre tre app. Di sicuro, il segnale che ci arriva oggi 1 maggio da HarmonyOS è quello di un sistema in continuo aggiornamento, con il chiaro intento di rendere più appetibili i device Huawei che potranno fare questo step nel corso delle prossime settimane.