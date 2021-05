Purtroppo non funziona Clash of Clans in questo sabato 1 maggio per buona parte dei giocatori assidui e non. Il ben noto titolo sviluppato dall’azienda finlandese Supercell sta mostrando più di qualche anomalia nelle prime ore di questa giornata. In particolare, il mancato accesso allo scontro dei clan è il principale punto debole del disservizio attuale.

Dal suo lancio il 2 agosto 2012 per dispositivi iOS ed il 7 ottobre 2013 per dispositivi Android, il gioco siu è conquistato la particolare attenzione di moltissimi gamers. Non sono pochi gli italiani che giocano costantemente al titolo oltre ai colleghi del resto del mondo naturalmente, di qui la gravità delle anomalie di queste ore che non lasciano scampo a nessuno, pure con l’impossibilità di accedere del tutto ad una qualsiasi sessione e nonostante anche più tentativi effettuati.

A chi non funziona Clash of Clans in questo sabato, grosso modo, si manifesta la seguente situazione: in pratica accade che la funzione di sfida tra clan non sia per nulla accessibile. Allo stesso tempo, si registrano anche difficoltà di altro tipo. Il servizio Downdetector mette in evidenza, già alle 10:30 di questa mattina, centinaia di testimonianze di giocatori che hanno ora a che fare con i problemi del titolo, senza la possibilità di superarli in qualche modo.

Al momento di questa pubblicazione da parte del team di sviluppo Supercell non sono giunte note ufficiali sui malfunzionamenti, né tanto meno indicazioni sui tempi di ripristino delle principali funzionalità del gioco.

Aggiornamento 10:40 – Ancora non funziona Clash of Clans ma va pure detto che contemporaneamente un altro titolo ben noto di Supercell come Brawl Stars sta registrando anomalie, anche se in misura minore. Possiamo ipotizzare dunque che le difficoltà attuali siano riconducibili proprio ai server dello sviluppatore e potranno rientrare insieme dopo una serie di interventi tecnici più o meno importanti.