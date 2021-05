Quali sono le serie tv di Prime Video a maggio 2021? La piattaforma di Amazon offre quattro titoli nel suo catalogo questo mese: dalla docuserie tutta italiana Veleno, che indaga su un vero fatto di cronaca, al nuovo adattamento televisivo di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, dal bestseller di Christiane F. da cui è stato tratto anche un film nel 1981.

Scopriamo nel dettaglio i titoli delle quattro serie tv di Prime Video a maggio 2021.

Si parte il 7 maggio con Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, serie tedesca composta da otto episodi che racconta la storia di “Christiane F.” e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo [stazione del treno berlinese] in chiave moderna. La serie segue la rovinosa discesa della protagonista e i suoi cinque mesi nel tunnel della droga e della prostituzione. Si lanciano quindi nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

Il 14 maggio è la volta di The Underground Railroad, serie prodotta e diretta dal premio Oscar Barry Jenkins, che è anche showrunner. Composta da dieci episodi, è basata sull’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead. La storia racconta il tentativo di fuga disperata di Cora Randall, una schiava nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea”, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Il 25 maggio arriva Veleno, docu-serie di cinque episodi prodotta da Fremantle per Amazon Prime Video, basata sull’inchiesta di Pablo Trincia sul caso dei “I Diavoli della bassa modenese”. La terribile vicenda inizia a cavallo tra il 1997 e il 1998 quando una serie di casi di pedofilia e satanismo porterà al definitivo allontanamento di 16 bambini dalle famiglie. Le indagini svelano l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici ai quali erano costretti a partecipare i bambini. Nel 2000, tutti gli imputati del maxi processo vengono condannati in primo grado a lunghe pene detentive. Vent’anni dopo l’inchiesta giornalistica, Trincia mette in dubbio l’intera vicenda grazie a nuove sconvolgenti rivelazioni.

Infine, il 28 maggio esce Panic, nuova serie young adult che chiude le novità di Prime Video del mese. Basata sull’omonimo romanzo best-seller di Lauren Oliver (che ha creato, scritto e prodotto la serie), la storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite. Quest’anno, però, le regole sono cambiate. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.