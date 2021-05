Il catalogo delle serie tv su Netflix a maggio 2021 è ricco di novità per gli abbonati. Dal ritorno di Lucifer alla seconda parte del thriller messicano Che fine ha fatto Sara?, la piattaforma rende anche disponibile Jupiter’s Legacy, show fantasy tratto dall’omonimo fumetto.

Non mancano le docuserie: da Elvis Presley: The Searcher, che getta nuova luce sulla rockstar, e I figli di Sam: verso le tenebre, che ripercorre gli omicidi del serial killer David Berkowitz.

Scopriamo insieme i titoli delle serie tv su Netflix a maggio 2021 da non perdere.

Si parte il 1° maggio con Elvis Presley: The Searcher. Attraverso immagini d’archivio e interviste a personaggi famosi, questa docuserie promette di indagare più a fondo sulla vita, le sofferenze e la carriera del leggendario Elvis Presley.

Il 4 maggio è la volta di Selena: La serie, seconda parte della serie che racconta i sacrifici che la cantante Selena Quintanilla e la sua famiglia hanno dovuto fare per aiutarla a diventare famosa.

Il 5 maggio, Netflix propone I figli di Sam: verso le tenebre, docuserie che promette di far luce sul serial killer statunitense David Berkowitz. Il giornalista Maury Terry ha passato l’intera vita a cercare un collegamento tra i omicidi e un culto satanico. La sua ossessione per la verità lo porterà nella parte più oscura della mente umana.

Il 7 maggio esce Jupiter’s Legacy, basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely. Dopo aver protetto il mondo per quasi un secolo, i vecchi supereroi lasciano il loro posto alle nuove generazioni: saranno all’altezza?

Il 14 maggio torna la serie animata antologica prodotta da David Fincher, Love Death & Robots. Nuove storie per raccontare l’amore, la morte e la tecnologia. Nella stessa data esce anche Halston, miniserie di Ryan Murphy con Ewan McGregor nei panni dello stilista gay che rivoluzionò la moda negli anni ’70.

Il 19 maggio Netflix propone la seconda stagione del thriller messicano Che fine ha fatto Sara? a distanza di appena due mesi dall’uscita della prima.

Il 23 maggio è la volta di Master of None 3, comedy di Aziz Ansari che verrà pubblicata in esclusiva su Netflix. Questa stagione è incentrata sul personaggio di Denise, mentre il protagonista passerà in secondo piano. Scelta presa (a quanto pare) per distogliere l’attenzione da Ansari che tre anni fa fu accusato di comportamento sessuale scorretto.

Infine, il 28 maggio Netflix propone ben due serie tv. La prima è Lucifer, che torna con la seconda parte della quinta stagione e vedremo il diavolo alle prese con la sua famiglia disfunzionale; la seconda è Il Metodo Kominsky, la comedy con Michael Douglas che chiuderà i battenti con la terza stagione dopo l’addio di Alan Arkin.