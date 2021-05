Nel giorno della Festa dei lavoratori, Marco Mengoni scrive un bellissimo messaggio per suo padre e condivide una foto con lui.

“Quest’uomo è mio padre”, scrive l’artista sui social oggi, sabato 1° maggio 2021. “Sono diventato sempre più grande e forte”, continua, proprio sottolineando gli insegnamenti di suo padre. Poi ricorda il giorno in cui ha deciso che avrebbe lasciato casa, la risposta di suo padre e la sfida che ha intrapreso da quel momento. Ne parla come frasi “dure, quasi distaccate” ma che ha imparato ad apprezzare solo con il tempo. Oggi lo ringrazia per quelle parole.

“Ho sostenuto sfide, vittorie e sconfitte. Ho iniziato il mio percorso di indipendenza…tutto grazie ad una sua frase: “Se la tua decisione è andar via di casa io non posso fermarti, ma quando uscirai da quella porta te la dovrai cavare da solo, perché la scelta è tua”. Queste frasi mi suonavano dure, quasi distaccate e ferite”, sottolinea Mengoni.

Del messaggio di Marco Mengoni per suo padre fa parte anche il ricordo del primo acquisto che ha effettuato con i suoi primi risparmi: una tastiera. Anche quel risparmio minimo che era riuscito a conseguire era in fondo frutto degli insegnamenti di suo padre che partivano dal trarre soddisfazione dal lavoro.

Oggi, nel giorno della Festa dei lavoratori, Mengoni ripensa a quei momenti e scrive:

“E invece col tempo si sono rivelate la spinta per capire cosa volessi fare davvero e come dare peso ai soldi. Quell’uomo che ha fatto mille lavori e che si è reinventato negli anni mi ha fatto capire tutto: la stanchezza, la soddisfazione…il lavoro”, le sue parole.

Poi un pensiero a tutti i lavoratori attuali e ai lavoratori del futuro:

“Buona Festa dei lavoratori a chi è lavoratore, a chi sta imparando cosa significa ma anche a chi si sente tale ogni giorno, mentre cerca il proprio futuro”.