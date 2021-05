La Unidad 2 ci sarà: la serie spagnola dedicata all’Unità speciale per la lotta al terrorismo internazionale di Madrid ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione e le riprese sono iniziate il 30 aprile.

Mentre su Rai4 va in onda il finale della prima, La Unidad 2 batte il primo ciak a Madrid: il canale 21 del digitale terrestre ha trasmesso la serie in prima visione assoluta per l’Italia con due episodi a sera, ogni sabato dal 17 aprile. Il finale, composto dagli episodi 5 e 6, va in onda il 1° maggio in prima serata.

Dopo il successo sulla piattaforma Movistar+ La Unidad 2 è stata confermata dallo streamer per sei nuovi episodi, attesi in Spagna nel 2022. La prima stagione ha reso La Unidad una delle serie più viste sulla piattaforma, che ha dunque messo in cantiere una seconda stagione con un nuovo filone d’inchiesta sul terrorismo per la squadra guidata dall’ispettrice Carla Torres (l’attrice premio Goya Nathalie Poza), stavolta col sospetto che ci sia un traditore tra loro.

Secondo la sinossi ufficiale de La Unidad 2, diffusa da Movistar+, nei nuovi episodi i membri della squadra “affrontano una situazione senza precedenti quando un’operazione li rende bersaglio di terroristi, allo stesso tempo cercano di scoprire se c’è una talpa nella squadra guidata da Carla“.

Accanto alla leader del team ne La Unidad 2 tornano i personaggi di Marcos (Michel Noher), il suo ex compagno nonché padre di sua figlia e capo dell’unità, l’ispettrice Miriam (Marian Álvarez) e Sergio (Luis Zahera) a capo delle operazioni, l’agente Najwa (Fariba Sheikhan), Roberto (Raúl Fernández de Pablo) e Ramón Carlos Blanco.

L’ideatore Alberto Marini ha presentato La Unidad 2 come una sfida ulteriore per i protagonisti: stavolta non c’è da combattere solo l’integralismo religioso che sfocia nel terrorismo internazionale, ma a complicare un terreno già minato c’è anche il sospetto di nemici interni.

Abbiamo scelto di cambiare un po’ la ricetta in questa seconda stagione. Abbiamo deciso di mettere i nostri protagonisti in una situazione totalmente nuova, difficile e scomoda per loro. E abbiamo approfondito il mondo degli antagonisti, esplorandone le ragioni sottostanti al loro odio. Ragioni molto più complesse del semplice fanatismo religioso.

Ecco le prime foto dal set de La Unidad 2: le riprese continueranno per 22 settimane tra Spagna, Giordania e Messico.