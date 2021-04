The Last Kingdom è stata cancellata da Netflix e va ad infoltire la lunga schiera di titoli di cui la piattaforma ha deciso di sbarazzarsi nell’ultimo anno. La serie epica basata sui romanzi Le Storie dei Re Sassoni (titolo originale The Saxon Stories) di Bernard Cornwell si concluderà con la sua quinta stagione, composta da 10 episodi di cui sono in corso le riprese.

La notizia che The Last Kingdom è stata cancellata da Netflix arriva mentre la produzione dell’ultima stagione è in corso in Ungheria: l’attore Alexander Dreymon, che interpreta il guerriero sassone Uhtred di Bebbanburg, ha dichiarato che dare vita al suo personaggio “per cinque stagioni è stato un viaggio meraviglioso“. Decisamente un addio.

Gli fa eco nel confermare che The Last Kingdom è stata cancellata anche il produttore esecutivo e showrunner della serie, Nigel Marchant, che si è rivolto al pubblico nell’annunciare l’addio al dramma storico con la prossima stagione, definendo quest’ultima una possibilità per chiudere il cerchio: “Con una base di fan così fedele, siamo entusiasti di dare agli spettatori la possibilità di seguire Uhtred nella fase successiva della sua epica ricerca, dove non tutti sopravvivono“.

The Last Kingdom è stata cancellata meno di un anno dopo l’annuncio del rinnovo per la quinta stagione: lo scorso luglio Netflix confermò che ci sarebbe stato un altro capitolo della saga ambientata nel IX secolo d.C., basato sul nono e decimo libro dei 13 della serie di Cornwell. All’epoca però non era stata annunciata l’intenzione di chiudere la serie britannica con questa stagione, decisione arrivata poi nel 2021 dopo la presentazione dei dati del primo trimestre della piattaforma. Netflix era entrata nella produzione della serie nel 2017, con la seconda stagione, al fianco di BBC Two dopo l’abbandono del co-produttore BBC America.